Стартовала регистрация на Минский полумарафон. Сколько стоит участие

Белорусская федерация легкой атлетики объявила о старте регистрации на Минский полумарафон — 2019. Забег пройдет 15 сентября, а в зависимости от уровня подготовки можно выбрать одну из трех дистанций: 5,5 км, 10,55 км и 21 км. Призовой фонд полумарафона вырос по сравнению с прошлым годом на 10 тысяч долларов и составит рекордные 60 тысяч долларов.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Мы увеличили призовой фонд не только ради повышения статуса мероприятия, но и для популяризации здорового образа жизни, — отметил председатель правления Банка Дабрабыт Игорь Лихогруд. — Чем больше людей сможет прийти и поучаствовать в полумарафоне, тем лучше.

В этом году организаторы увеличили лимит участников до 40 тысяч человек, что на 5 тысяч больше прошлогоднего. Основной забег на 21 км стартует на проспекте Победителей от Дворца спорта в сторону Верхнего города, затем по проспекту Независимости с поворотом на улицу Сторожевскую и выходом снова на проспект Победителей.

Стоимость регистрации начинается от 12 рублей — для дистанции 5,5 км при заполнении заявки до 7 мая. Максимальная цена — 75 рублей при регистрации за день до старта на максимальную дистанцию 21,097 км с выдачей фирменной майки и номера с электронным чипом.

Традиционно вдоль всего маршрута будут организованы точки питания и выдачи питьевой воды, а также музыкальные и развлекательные площадки. А по всей трассе будут расставлены пункты сбора пластиковых бутылок для последующей их сдачи на переработку.

Организаторы отмечают, что в этом году Минскому полумарафону впервые был присвоен серебряный лейбл международной легкоатлетической ассоциации (IAAF Road Race Silver Label).