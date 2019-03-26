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Портной: проект указа об объединении безвизовых зон Брестской и Гродненской областей - в высокой степени готовности

27.03.2019 19:06 — Разное | Виртуальный Брест  
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Об этом рассказал заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной.

Портной: проект указа об объединении безвизовых зон Брестской и Гродненской областей - в высокой степени готовности

ФОТО: pixabay

«Министерство спорта и туризма совместно со всеми заинтересованными сейчас готовит проекты нормативных правовых актов в сфере безвизового порядка въезда и выезда на территории Брестской и Гродненской областей. В качестве основных нововведений мы там предлагаем установить единую безвизовую территорию, в которую войдут, помимо уже существующих безвизовых зон (парка «Августовский канал», а также туристско-рекреационной зоны «Брест»), и дополнительные районы. Кроме того, мы предлагаем увеличить срок временного пребывания иностранцев на этой территории и ввести дополнительные пункты пропуска через госграницу. Работа ведется, и мы надеемся, что в ближайшее время документы будут готовы».

Замминистра подчеркнул, что западные области страны демонстрируют очень неплохие результаты. Например, поток туристов в зону Гродно и Августовского канала увеличился в 2018 году на 87,7 процента. В регионе за прошлый год было создано более 350 новых рабочих мест в сфере обслуживания, товарооборот объектов торговли и общественного питания вырос почти на 12 процентов. «Без преувеличения можно говорить, что туризм стал драйвером экономики в области. Кстати, благодаря туризму в регион поступают и инвестиции, в том числе и прямые иностранные, например, в реконструкцию крупнейшей гродненской гостиницы вложили средства китайские инвесторы».

Михаил Портной напомнил, что для иностранных болельщиков II Европейских игр будет организован безвизовый порядок въезда, выезда (автомобильным и 

железнодорожным транспортом) и временного пребывания в нашей стране с 10 июня по 10 июля. Чтобы попасть в Беларусь, человеку достаточно будет предъявить оригинальный или электронный билет на мероприятия Европейских игр и действительный проездной документ (паспорт). 

«Результаты работы безвизового режима в это время мы проанализируем, чтобы понять, какой экономический и политический эффект это дает. Кроме того, мы увидим, как работают наши службы безопасности. И только после этого можно предметно обсуждать вопросы распространения безвизового въезда на более широкий список пунктов пропуска».

Отвечая на вопрос, может ли появиться безвизовая зона по примеру западных областей в других регионах, к примеру, в Витебской (на границе с Литвой и Латвией), Михаил Портной призвал не торопиться:

«В плане расширения безвизового режима мы движемся весьма поступательно. Сначала следует посмотреть, как будет функционировать безвиз во время Европейских игр и как сработает наша инициатива по объединению безвизовых зон в западных областях. После тщательного анализа ситуации можно будет говорить и о распространении безвизового режима на территории других областей».

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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  Об этом рассказал заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной. ФОТО: pixabay «Министерство спорта и туризма совместно со всеми заинтересованными...
 
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