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Портной: проект указа об объединении безвизовых зон Брестской и Гродненской областей - в высокой степени готовности
27.03.2019 19:06 — Разное | Виртуальный Брест
Об этом рассказал заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной.
ФОТО: pixabay
«Министерство спорта и туризма совместно со всеми заинтересованными сейчас готовит проекты нормативных правовых актов в сфере безвизового порядка въезда и выезда на территории Брестской и Гродненской областей. В качестве основных нововведений мы там предлагаем установить единую безвизовую территорию, в которую войдут, помимо уже существующих безвизовых зон (парка «Августовский канал», а также туристско-рекреационной зоны «Брест»), и дополнительные районы. Кроме того, мы предлагаем увеличить срок временного пребывания иностранцев на этой территории и ввести дополнительные пункты пропуска через госграницу. Работа ведется, и мы надеемся, что в ближайшее время документы будут готовы».
железнодорожным транспортом) и временного пребывания в нашей стране с 10 июня по 10 июля. Чтобы попасть в Беларусь, человеку достаточно будет предъявить оригинальный или электронный билет на мероприятия Европейских игр и действительный проездной документ (паспорт).
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Портной: проект указа об объединении безвизовых зон Брестской и Гродненской областей - в высокой степени готовности
Об этом рассказал заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной. ФОТО: pixabay «Министерство спорта и туризма совместно со всеми заинтересованными...
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