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Гражданин Беларуси пытался ввезти из Польши марихуану
27.03.2019 19:06 — Разное | Виртуальный Брест
26 марта в автодорожном пункте пропуска «Брест» пограничники задержали белоруса, пытавшегося ввезти в страну сверток с запрещенным веществом.
В автобусе сообщением «Варшава - Пинск» служебная собака дала «сработку» о нахождении наркотика. Об этом пограничники сообщили сотрудникам таможни. Затем правоохранители предложили владельцу вещей с подозрительным содержимым пройти в служебное помещение. Выходя из транспорта, мужчина решил избавиться от незаконного «груза», сбросив его на заднее колесо автобуса. Однако незаметно это сделать не удалась.
Обнаруженный сверток с веществом светло-зеленого цвета передан сотрудникам таможни. Экспертиза показала, что в свертке находилось опасное наркотическое средство марихуана массой 1,76 грамма.
Злоумышленник задержан сотрудниками таможни по подозрению в совершении преступления в порядке ст. 108 УПК Республики Беларусь.
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26 марта в автодорожном пункте пропуска «Брест» пограничники задержали белоруса, пытавшегося ввезти в страну сверток с запрещенным веществом. В автобусе...
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