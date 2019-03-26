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Гражданин Беларуси пытался ввезти из Польши марихуану

27.03.2019 19:06 — Разное | Виртуальный Брест  
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26 марта в автодорожном пункте пропуска «Брест» пограничники задержали белоруса, пытавшегося ввезти в страну сверток с запрещенным веществом.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64700.php

Гражданин Беларуси пытался ввезти из Польши марихуану

В автобусе сообщением «Варшава - Пинск» служебная собака дала «сработку» о нахождении наркотика. Об этом пограничники сообщили сотрудникам таможни. Затем правоохранители предложили владельцу вещей с подозрительным содержимым пройти в служебное помещение. Выходя из транспорта, мужчина решил избавиться от незаконного «груза», сбросив его на заднее колесо автобуса. Однако незаметно это сделать не удалась.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64700.php

Гражданин Беларуси пытался ввезти из Польши марихуану

Обнаруженный сверток с веществом светло-зеленого цвета передан сотрудникам таможни. Экспертиза показала, что в свертке находилось опасное наркотическое средство марихуана массой 1,76 грамма.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64700.php

Гражданин Беларуси пытался ввезти из Польши марихуану

Злоумышленник задержан сотрудниками таможни по подозрению в совершении преступления в порядке ст. 108 УПК Республики Беларусь. 

 
Теги: Брест
 
 
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  26 марта в автодорожном пункте пропуска «Брест» пограничники задержали белоруса, пытавшегося ввезти в страну сверток с запрещенным веществом. В автобусе...
 
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