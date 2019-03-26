Сергей Базанов: Мне не понравилась игра сборной ни в одном из первых матчей

Новоизбранный председатель Белорусской федерации футбола Владимир Базанов прокомментировал выбора исполкома АБФФ и поделился мнением о матчах сборной в квалификации к Евро-2020.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Накануне выборов в ряде СМИ появилась информация о списках с якобы готовым составом исполкома

— Не знаю, кто там, что вбрасывает. Подозревал, что будет какое-то влияние, но вы сами видели, как прошло голосование. Даже в УЕФА отметили, что выборы были организованы идеально. Больше мне добавить нечего.

— Что скажете про Курбыко, который снял свою кандидатуру?

— Не знаю, чьи это технологии. Точно не мои. Могу лишь сказать, что поручил Сергею Ильичу готовить конференцию вместе с Сафарьяном и Вергейчиком, чтобы не было обид.

— Во время гонки в исполком было видно, что среди людей, попавших в исполком, есть конфликтные ситуации. На ваш взгляд, это плюс? Или все-таки минус?

— Я считаю, что такое противоборство будет на благо. Плохо, когда все «по шерсти». Надо уметь слушать различные мнения.

— Сборная стартовала с двух поражений. Как оцените дебют? Планируете ли обсудить с тренерами и игрока, что делать дальше?

— Пускай отойдут от этих двух поражений. За две недели сами что-то проанализируют. Я видел эти две игры. Гол на 50-й секунде — что тут сказать? Пусть скажут, чего не хватило. Ведь действительно сборная — лицо страны. Люди должны гордиться местом в ней.

— На ваш взгляд, в Северной Ирландии сборная показала качественный футбол?

— Ни один из двух матчей мне не понравился. Хотя во второй игре Нехайчик мог сравнять. Почему его не выпустили раньше? Это ведь тренер должен чувствовать. Кого определить в стартовый состав, кого выпустить на замену.