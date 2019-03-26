«Толпа работников ЖКХ». Что изменилось после нашей публикации о грязи в Дзержинске

После публикации о состоянии дорог в районе частной застройки Дзержинска нам позвонили местные жители и рассказали, что по нескольким улицам прошел грейдер, а люди в служебной «Ниве» фотографировали лужи. В райцентре, который входит в число спутников Минска, надеются, что после поручения президента привести в порядок дороги, изменения будут более кардинальные.



Так было в Дзержинске раньше. Фото предоставлено читателями

Реакция на статью

— Сразу после выхода статьи мы заметили необычное оживление возле единственной асфальтированной дороге, которая ведет в наш поселок, — говорит Александр, — Толпа работников ЖКХ убирала мусор на полосе охраны водопровода. Потом по двум улицам прошел грейдер и почему-то уехал — может, сломался? После обеда кое-где даже люки установили. А еще по улицам служебные «Нивы» катались, фотографировали лужи.



Работники ЖКХ. Фото предоставлено читателем

Кстати, из-за этих люков, уже пострадало несколько должностных лиц. Судя по письму от МЧС за подписью заместителя министра ведомства, с 29 января по 28 февраля 2019 года проводилась проверка районного производственного унитарного предприятия «Дзержинское ЖКХ».



Ставят люк. Фото предоставлено читателем

Сообщаются результаты проверки: «колодцы пожарных гидрантов, расположенные на улицах Весенней, Кольцевой, Кооперативной, Майской, Парковой и Святочной в Дзержинске, не обеспечены люками (крышками)». Дзержинскому ЖКХ предписано до 05.04.2019 обеспечить их наличие. «За нарушение законодательства о пожарной безопасности исполняющий обязанности генерального директора „Дзержинское ЖКХ“ Позняк В.Г. привлечен к административной ответственности в виде штрафа».

Кроме того, был уволен старший инспектор инспекции надзора и профилактики Дзержинского РОЧС, на которого был возложен контроль за выполнением «рекомендаций государственного пожарного надзора».

Впрочем, принятые меры МЧС не повлияли на состояние дорог.

— В пятницу по улице Солнечной попытался проехать человек на легковой машине — объезжал водопроводный колодец и оборвал защиту днища. Машина новая, на КАСКО, вызвали ГАИ. Инспектор, составлявший протокол, сказал, что в этих лужах даже их начальник бампер оставлял.



Фото предоставлено читателем

Кстати, водителя пострадавшей BMW признали не виновным, так что возмещение ущерба страховая выставит регрессом ЖКХ.

Через час после отъезда ГАИ приехали люди из ЖКХ и перекрыли улицу знаками и лентами.





— А от 115.бел пришел ответ, что луж, фото которых мы высылали, ими «не выявлено», — говорит Александр.

Газ как и обещали, приехали углублять во вторник. Местным жителям предоставилась возможность оценить, из чего же сделана дорога.





— Непонятно, как так отсыпали дорогу — идешь по дороге, а она шевелится. ПГС сыпали прямо на глину тонким слоем, 15−18 сантиметров — это видно по срезу.



Тонкий слой ПГС по середине

Кто виноват: еще одна версия

То есть, виноваты строители? Мы связались с директором генподрядной компании, где нам рассказали свою версию, почему новые дороги превратились в месиво.

Директор Павел Лаврусик считает, что основная причина разрушения дороги — нарушение целостности покрытия во время подключения жителей района к коммуникациям и прокладке центральной канализации.

— Зачем все сваливать на подрядчика? Дороги приняли на баланс ЖКХ и это их обязанность обслуживать их — грейдировать, подсыпать. Гравийные дороги разбиваются, их нужно грейдировать после каждого дождя. Почему стоит вода в лужах? Дорога проектировалась под асфальтобетонное покрытие, уклоны сделаны минимальными, с поверхностным водоотведением. Надо вызвать проектировщиков, может есть и их ошибка, может, где-то нужно укрепить, подсыпать. Возможно, будет достаточно, раз в месяц просто грейдировать дороги.

Директор «ПМК-1093» также заявил, что фирма несет гарантийные обязательства по некоторым видам работ 5 лет.

Вопросы к тендеру

После прошлой статьи у многих появились вопросы по обстоятельствам тендера по выбору генподрядчика, который проводил УКС в 2013 году. Нам удалось выяснить, как получилось, что выиграла компания, зарегистрированная за месяц до тендера.

Напомним, за право выполнить благоустройство в строящемся микрорайоне в 2013 году боролись две частные компании. Победителем стала молодая строительная организация «ПМК-1093». Вторая фирма, ЗАО «ДСПК-93», после работала у «ПМК-1093» на субподряде. Более того, «ДСПМК» выступало гарантом покрытия затрат в случае экономической несостоятельности «ПМК».

Как нам удалось дополнительно выяснить у собеседника, знакомого с ходом реализации проекта, руководство у этих компаний — члены одной семьи. Руководитель «ДСПМК-93» — Харитончик В. М, учредитель «ПМК-1093» — Харитончик И.А. Но формально, это два разных юридических лица.

Директор «ПМК-1093» Павел Лаврусик рассказал, что за год до регистрации учредителем было принято решение создать организацию для работы в Дзержинском районе. Оформили документы, набрали местных работников и зарегистрировались. А дальше все просто: нашли тендер от Дзержинского УКСа на icetrade.by (сайт, где размещается информация о проводимых тендерах), подали заявку и выиграли тендер на благоустройство.

Ситуация, когда конкурент по тендеру потом работал на субподряде Павлу Лаврусику странной не кажется. На данный момент техпарк фирмы составляет погрузчик и экскаватор, вся необходимая техника берется по договору аренды.

Привет из Фаниполя

После выхода статьи о Дзержинске, в редакционную почту пришло письмо с фото из соседнего Фаниполя. Жители микрорайонов частной застройки тоже жалуются на плохие дороги, которые прокладывались примерно в тоже время, что и в Дзержинске.

















— На наших участках в 2011—2013 производилась электрификация, проводился водопровод и газ, а также строились дороги, которые как бы есть, но их нету. Крышек на люках естественно тоже. Обращались в Дзержинский райисполком, но там набор «отмазок» стабильный — денег нет, распутица, терпите. Кстати, крышек на водопроводных колодцах у нас тоже нет. И мы, жители, не разбивали специально свою дорогу — ее такую построили. Мы не проводили канализацию после того, как дорогу отсыпали.