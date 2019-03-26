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В округе Нью-Йорка несовершеннолетним без прививки от кори запретили посещать общественные места
Новости США. Таким образом власти хотят сдержать вспышку инфекции, которая началась в Рокленде в октябре 2018 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
27 марта в округе ввели режим чрезвычайного положения. Предполагается, что он продлится 30 дней. На данный момент известно о 153 заболевших. Большинство из них – дети.
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Новости США. Таким образом власти хотят сдержать вспышку инфекции, которая началась в Рокленде в октябре 2018 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 27...
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