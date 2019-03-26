Индия вошла в число космических сверхдержав

Новости Индии. Вооруженные силы страны успешно уничтожили спутник на околоземной орбите, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем самым Индия стала четвертым государством с противоспутниковым оружием. До настоящего времени им обладали лишь три страны в мире: США, Россия и Китай.





Премьер-министр Нарендра Моди заявил, что испытания ракеты не были направлены против какого-либо государства и данное оружие предназначено для обороны.