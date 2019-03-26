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Меморандум о взаимопонимании подписали судебные эксперты Беларуси и Южной Кореи

27.03.2019 17:59 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Система опознавания лиц по видеоизображениям, автоматизация анализов ДНК и вычисление фальшивых денег. Возможность обмена технологиями и опытом в сфере судебной экспертизы обсуждают 27 марта белорусские и южнокорейские специалисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Меморандум о взаимопонимании подписали судебные эксперты Беларуси и Южной Кореи

Представители судебно-экспертной службы этой страны с визитом в Минске. Сегодня же стороны подписали меморандум о взаимопонимании. Документ подразумевает возможность обучения сотрудников.

Меморандум о взаимопонимании подписали судебные эксперты Беларуси и Южной Кореи

Андрей Швед, председатель Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси:
Речь идет о высоких технологиях, производства экспертиз в IT-сфере, об автоматизации процессов – нам это все крайне интересно. Сегодня Государственный комитет проводит серьезную программу модернизации наших учетов баз данных, которые позволяют в том числе раскрывать преступления и преступления прошлых лет.

Меморандум о взаимопонимании подписали судебные эксперты Беларуси и Южной Кореи

Янг-Шик Чой, директор Национальной судебно-экспертной службы Республика Корея:
Нам хорошо известно о высоком уровне белорусских специалистов. И сегодня у нас есть все возможности, чтобы найти пути сотрудничества в разных сферах. Например, в Корее хорошо развито электронное правительство, его высоко оценила ООН. Этими технологиями мы могли бы поделиться и с вами.

Меморандум о взаимопонимании подписали судебные эксперты Беларуси и Южной Кореи

Зарубежные проведут в Беларуси еще два дня. За это время они ознакомятся с работой отдела общих экспертиз, увидят лаборатории исследований наркотиков и психотропов, биологического материала и нефтепродуктов.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Система опознавания лиц по видеоизображениям, автоматизация анализов ДНК и вычисление фальшивых денег. Возможность обмена технологиями и...
 
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