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Меморандум о взаимопонимании подписали судебные эксперты Беларуси и Южной Кореи
Новости Беларуси. Система опознавания лиц по видеоизображениям, автоматизация анализов ДНК и вычисление фальшивых денег. Возможность обмена технологиями и опытом в сфере судебной экспертизы обсуждают 27 марта белорусские и южнокорейские специалисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Представители судебно-экспертной службы этой страны с визитом в Минске. Сегодня же стороны подписали меморандум о взаимопонимании. Документ подразумевает возможность обучения сотрудников.
Андрей Швед, председатель Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси:
Янг-Шик Чой, директор Национальной судебно-экспертной службы Республика Корея:
Зарубежные проведут в Беларуси еще два дня. За это время они ознакомятся с работой отдела общих экспертиз, увидят лаборатории исследований наркотиков и психотропов, биологического материала и нефтепродуктов.
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Новости Беларуси. Система опознавания лиц по видеоизображениям, автоматизация анализов ДНК и вычисление фальшивых денег. Возможность обмена технологиями и...
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