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Во Флориде десятки тысяч жителей остались без света из-за удара молнии в электростанцию
Новости США. Во Флориде продолжают восстанавливать электроснабжение. Там 26 марта из-за удара молнии в электростанцию десятки тысяч жителей остались без электричества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В результате удара возник пожар. К счастью, его удалось быстро ликвидировать. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.
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Новости США. Во Флориде продолжают восстанавливать электроснабжение. Там 26 марта из-за удара молнии в электростанцию десятки тысяч жителей остались без...
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