Эстетика на стройке. Как контролируют порядок на стройплощадках?

В преддверии II Европейских игр, запланированных на конец июня, городские службы приводят в порядок стадионы, улицы, парки, культурно-развлекательные объекты, гостиницы, точки общепита.

Для того чтобы строительные объекты Минска не привлекали ненужного внимания на фоне чистоты столицы и органично вписывались в городской пейзаж, сотрудники столичного Госстройнадзора проводят ежедневный контроль содержания строительных площадок на территории всех районов.

О том, какие нарушения выявляют специалисты, как быстро их должны устранить, куда жаловаться на грязь и поваленные ограждения, «АиФ» рассказал первый заместитель начальника инспекции Госстройнадзора по г. Минску Александр ШИЛЕНКОВ.

ПО ВСЕМ НОРМАМ

– Основные требования к обустройству и содержанию строительных площадок определены ТКП 45-1.03-161-2009 «Организация строительного производства». Подземная цивилизация. Репортаж с одной из самых грандиозных строек мира

Этот документ также обязывает участников строительства руководствоваться соответствующими рекомендациями, утвержденными Министерством архитектуры и строительства для обустройства строительных площадок, установки ограждения, расположения бытового городка, а также по иным вопросам организации строительства. Для того чтобы строительные площадки отвечали всем установленным нормам и требованиям, Госстройнадзор ежедневно осуществляет их мониторинг.

Наша основная задача – не наказать виновных, а обратить внимание ответственных на выявленные недостатки. Ведь от поддержания порядка на строительной площадке напрямую зависит не только ее внешний вид, но и безопасность самих строителей.

Конечно, и обычные граждане, проходя мимо стройки, не должны испытывать дискомфорт, к примеру, от грязи на прилегающих дорожках, деформированного ограждения или отсутствия козырька в местах прохода. Также на стройплощадке обязательно должны быть обустроены въезд и выезд машин, а на выезде оборудован пост мойки колес, чтобы грунт, нарушаемый в процессе производства земляных работ, не разносился по улицам.

Особое внимание уделяется складированию материалов и исправности ограждений. Как правило, у нас ставятся непрозрачные ограждения из металлопрофиля общей высотой около 3 м.





При этом на центральных магистралях не менее 25% площади ограждения со стороны улицы должно быть закрыто рекламным баннером.





При ограждении строительных внутридворовых площадок без выхода на магистральные улицы допускается установка металлической сетки. Такие решения, как правило, формируют благоприятное восприятие объекта строительства, позволяют вписать его в общий упорядоченный пейзаж города и не вызывают дискомфорта у граждан.





Проводя усиленный контроль строительных площадок, мы понимаем, что жители и гости столицы не должны видеть грязь на прилегающей территории, порванные баннеры, упавшие или деформированные ограждения. При этом стоит отметить, что II Европейские игры – это своеобразный экзамен, и по его результатам мы должны продемонстрировать уровень, который нужно достичь и поддерживать после окончания Игр.

ЗАКАЗЧИК И ПОДРЯДЧИК

– На данный момент в столице зарегистрирован 971 объект строительства. За период с 1 января по 25 марта 2019 года нами было проведено 382 мониторинга состояния строительных площадок в Минске. По результатам проверок в адрес заказчиков и подрядчиков направлено 259 рекомендаций о необходимости устранения нарушений содержания строительных площадок. Именно заказчик и подрядчик объекта строительства несут ответственность за них. В основном они касаются нарушения правил складирования строительных материалов, неудовлетворительного состояния подъездных путей, ограждений, баннеров. Новая директива. Ждать ли больших изменений в сфере строительства?

Алгоритм мониторинга следующий: сотрудники Госстройнадзора, посещая объект строительства, оценивают его фактическое состояние на соответствие требованиям технических нормативных правовых актам и проекту. В случае если выявляются нарушения, ответственным даются рекомендации по их устранению. Участники строительства заинтересованы в том, чтобы в максимально короткие сроки устранить выявленные недостатки, так как в случае неисполнения направленных им рекомендаций они могут быть привлечены к административной ответственности. К слову, за указанный период к должностным лицам применены 64 штрафные санкции на сумму более 6,5 тыс. руб.

В тех случаях, когда органам Госстройнадзора не предоставлено право применения административных мер ответственности в связи с выявленными нарушениями, соответствующие материалы направляются по принадлежности в другие органы. У нас осуществляется взаимодействие со службами Мингорисполкома, администрациями районов, МЧС, РУВД, эпидемиологами и другими государственными органами.

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА

– Оказать содействие в устранении нарушений могут и обычные граждане. Для информирования возле каждой стройплощадки вывешен «Паспорт объекта», на котором указаны необходимые данные заказчика и подрядчика, в том числе телефоны.

В случае возникновения спорных ситуаций каждый гражданин вправе обратиться к нам, предоставив информацию о предполагаемых нарушениях, например, через сайт инспекции Госстройнадзора по городу Минску minskgsn.by . Форма электронного обращения предусматривает приложение заявителем фотографий, документов, иных материалов, свидетельствующих о совершенном или совершаемом правонарушении.

Уверен, что, взаимодействуя с населением, мы сможем привести строительные площадки в надлежащий вид.