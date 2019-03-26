Вброс или маневр после вброса? Половина из якобы неугодных прошла в члены исполкома федерации футбола

Перед отчетно-выборной конференцией Белорусской федерации футбола корреспондентам SPORT.TUT.BY попал список с фамилиями кандидатов в исполком. Предполагалось, что он поделен на удобных и не очень кандидатов. Сергей Сафарьян подтвердил, что этот список раздается некоторым делегатам конференции. Персоналии из второй части списка довольно эмоционально его прокомментировали, но на удивление половина из восьми «неугодных» кандидатов сумела избраться, а Людас Румбутис и Юрий Курбыко, например, — нет.

Состав сложившего полномочия исполкома федерации футбола: Сергей Румас, Сергей Сафарьян, Юрий Курбыко, Олег Чикун, Людас Румбутис, Геннадий Пурс, Евгений Троцюк, Сергей Куница, Юрий Вергейчик, Анатолий Глаз, Анатолий Гусаров, Владимир Надточаев, Михаил Деменцевич, Владимир Пигулевский, Олександр Озерец, Алексей Сычев, Юрий Чиж, Сергей Писарик, Ирина Булыгина, Алексей Афанасьев, Франц Летяго. Жирным отмечены функционеры, чье присутствие в новом составе исполкома трактовалось как нежелательное. Также в списке неугодных значились Игорь Шлойдо и Валерий Домащук. Состав нового исполкома федерации футбола: Владимир Базанов, Юрий Вергейчик, Евгений Троцюк, Олег Чикун, Игорь Шлойдо, Сергей Сафарьян, Михаил Вергеенко, Дмитрий Калачев, Франц Летяго, Аркадий Гетиков, Петр Шершень, Кирилл Альшевский, Алексей Зайцев, Дмитрий Касенок, Сергей Куница, Михаил Мархель, Петр Пархомчик, Владимир Пигулевский, Иван Ворсович, Николай Вайтюховский, Михаил Ботников.

Кто все-таки прошел в исполком, хотя, казалось, не должен был?



Евгений Троцюк — слева. Фото с сайта boff.by

Председатель Брестской областной федерации футбола Евгений Троцюк продлил полномочия как член исполкома, что в его случае было формальностью, ведь только он выдвинул кандидатуру от Брестской области, а в исполкоме должны быть представлены члены всех шести областных федераций.



Олег Чикун. Фото с сайта ffmo.by

Прошел в исполком коллега Троцюка из Минской области Олег Чикун. В случае с Минской областной федерацией футбола делегатам отчетно-выборной конференции следовало выбрать между Сафарьяном и Чикуном.

Чикун собрал без малого в два раза больше голосов, чем оппонент. И Сафарьян, и Чикун были частью сложившего полномочия бюро исполкома при покинувшем пост главы федерации футбола Сергее Румасе.



Сергей Сафарьян. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В мае 2018 года в роли генерального секретаря федерации футбола Юрий Вергейчик сменил Сергея Сафарьяна, «серого кардинала» времен Румаса. После отставки Сафарьян продолжил возглавлять комитет по женскому футболу и входить в бюро исполкома.

Сафарьян тоже квалифицировался в новый состав исполкома, что случилось отчасти в силу самоотвода Юрия Курбыко в последние минуты перед вторым туром. Отметим, что Сафарьян, Курбыко и Михаил Ботников имели одинаково равные показатели после первого круга общего голосования. Самые низкие, среди тех кто набрал более 50%

К слову, Ботникова и Михаила Вергеенко после предложения Владимира Ботникова утвердили в роли заместителей нового главы федерации футбола.



Фото с сайта fcminsk.by

Председатель футбольного клуба «Минск» Игорь Шлойдо не был представлен в старом составе исполкома. Накануне выборов мы попросили Шлойдо прокомментировать появившиеся в Сети сведения о «правильных» и «неправильных» кандидатах, а Шлойдо как раз отнесли ко второй группе.

— Зная Юрия Вергейчика, его манеру работы — как он может бегать к руководству города и «клепать» на меня за моей спиной, не удивлюсь, если так и было на самом деле. […] Я же в футболе уже столько лет, знакомые люди, друзья прислали мне эти списки по почте. Ну, бог Вергейчику судья! Я знал, что этот человек непорядочный. Ходит и полощет футбольный клуб «Минск» и меня, — сказал руководитель ФК «Минск».

Впрочем, опасения Шлойдо не оправдались, и его избрали в члены исполкома федерации.

Румбутиса и Курбыко называли вероятными новыми хозяевами Дома футбола, но они не прошли даже в исполком



Николай Януш (слева) и Людас Румбутис. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Чемпион СССР в составе минского «Динамо» Людас Румбутис входил в бюро исполкома предыдущего созыва. Кроме того, с 2017 года по конец 2018-го Людас Ионович работал главным тренером молодежной сборной Беларуси (U-21). В отборочном цикле к Евро-2019 «молодежка» финишировала четвертой в группе 1, опередив лишь молдован и санмаринцев. Генеральный секретарь федерации футбола Юрий Вергейчик оценил результат как неудовлетворительный и предложил на место Румбутиса Михаила Мархеля, которого утвердил в должности старый состав исполкома.

СМИ сообщали о возможном выдвижении Румбутиса на пост председателя федерации, однако эти слухи Людас Ионович опроверг в комментарии Tribuna.com , заявив, что «выборы федерации мне сложнее выиграть, чем выборы президента Литвы».

Сейчас Румбутис номинально исполняет роль главного тренера в могилевском футбольном клубе «Дняпро». Фактически наставником команды является Иван Биончик. У Биончика пока нет тренерской лицензии категории Pro.

Для избрания в исполком Людасу Ионовичу не хватило всего несколько голосов.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В команде Сергея Румаса Юрий Курбыко, в прошлом знаменитый вратарь минского «Динамо», занимал позицию заместителя председателя федерации и был членом бюро исполкома.

В 2017 году Курбыко прочили место Румаса в федерации, однако на презентации «Динамо» перед сезоном 2018 года Юрий Алексеевич сделал неосмотрительное заявление. Он пожелал динамовцам стать чемпионами, добавив фразу «хотя, считаю, чемпионами стали в прошлом году», сообщала Tribuna.com .

Речь шла об итогах чемпионата 2017 года, когда БАТЭ лишь по дополнительным показателям обогнал минское «Динамо» в турнирной таблице, хотя, по мнению динамовцев, должен был потерять очки на « деле Веремко ».

Недипломатичное высказывание Курбыко разделило футбольное сообщество и стало доводом в пользу того, что он не является компромиссной фигурой на пост главы федерации. От притязаний на должность Курбыко отказался в мае 2018-го.

Директор пинской «Волны» Валерий Домащук и Геннадий Пурс, кандидат от футбольного клуба «Нафтан», также были в опубликованном до голосования списке нежелательных кандидатов в исполком и действительно не прошли.





Опрос Верите ли вы, что на результаты отчетно-выборной конференции федерации футбола хотели повлиять путем определения правильных и неправильных кандидатов? Нет, опубликованный список был фейком

Заговорщики струсили и допустили в исполком "нежелательные элементы"

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