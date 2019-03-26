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Вброс или маневр после вброса? Половина из якобы неугодных прошла в члены исполкома федерации футбола
Перед отчетно-выборной конференцией Белорусской федерации футбола корреспондентам SPORT.TUT.BY попал
Кто все-таки прошел в исполком, хотя, казалось, не должен был?
Председатель Брестской областной федерации футбола Евгений Троцюк продлил полномочия как член исполкома, что в его случае было формальностью, ведь только он выдвинул кандидатуру от Брестской области, а в исполкоме должны быть представлены члены всех шести областных федераций.
Прошел в исполком коллега Троцюка из Минской области Олег Чикун. В случае с Минской областной федерацией футбола делегатам отчетно-выборной конференции следовало выбрать между Сафарьяном и Чикуном.
Чикун собрал без малого в два раза больше голосов, чем оппонент. И Сафарьян, и Чикун были частью сложившего полномочия бюро исполкома при покинувшем пост главы федерации футбола Сергее Румасе.
В мае 2018 года в роли генерального секретаря федерации футбола Юрий Вергейчик сменил Сергея Сафарьяна, «серого кардинала» времен Румаса. После отставки Сафарьян продолжил возглавлять комитет по женскому футболу и входить в бюро исполкома.
Сафарьян тоже квалифицировался в новый состав исполкома, что случилось отчасти в силу самоотвода Юрия Курбыко в последние минуты перед вторым туром. Отметим, что Сафарьян, Курбыко и Михаил Ботников имели одинаково равные показатели после первого круга общего голосования. Самые низкие, среди тех кто набрал более 50%
К слову, Ботникова и Михаила Вергеенко после предложения Владимира Ботникова утвердили в роли заместителей нового главы федерации футбола.
Председатель футбольного клуба «Минск» Игорь Шлойдо не был представлен в старом составе исполкома. Накануне выборов мы попросили Шлойдо прокомментировать появившиеся в Сети сведения о «правильных» и «неправильных» кандидатах, а Шлойдо как раз отнесли ко второй группе.
— Зная Юрия Вергейчика, его манеру работы — как он может бегать к руководству города и «клепать» на меня за моей спиной, не удивлюсь, если так и было на самом деле. […] Я же в футболе уже столько лет, знакомые люди, друзья прислали мне эти списки по почте. Ну, бог Вергейчику судья! Я знал, что этот человек непорядочный. Ходит и полощет футбольный клуб «Минск» и меня, —
Впрочем, опасения Шлойдо не оправдались, и его избрали в члены исполкома федерации.
Румбутиса и Курбыко называли вероятными новыми хозяевами Дома футбола, но они не прошли даже в исполком
Чемпион СССР в составе минского «Динамо» Людас Румбутис входил в бюро исполкома предыдущего созыва. Кроме того, с 2017 года по конец 2018-го Людас Ионович работал главным тренером молодежной сборной Беларуси (U-21). В отборочном цикле к Евро-2019 «молодежка» финишировала четвертой в группе 1, опередив лишь молдован и санмаринцев. Генеральный секретарь федерации футбола Юрий Вергейчик оценил результат как неудовлетворительный и предложил на место Румбутиса Михаила Мархеля, которого утвердил в должности старый состав исполкома.
СМИ сообщали о возможном выдвижении Румбутиса на пост председателя федерации, однако эти слухи Людас Ионович опроверг в комментарии
Сейчас Румбутис номинально исполняет роль главного тренера в могилевском футбольном клубе «Дняпро». Фактически наставником команды является Иван Биончик. У Биончика пока нет тренерской лицензии категории Pro.
Для избрания в исполком Людасу Ионовичу не хватило всего несколько голосов.
В команде Сергея Румаса Юрий Курбыко, в прошлом знаменитый вратарь минского «Динамо», занимал позицию заместителя председателя федерации и был членом бюро исполкома.
В 2017 году Курбыко прочили место Румаса в федерации, однако на презентации «Динамо» перед сезоном 2018 года Юрий Алексеевич сделал неосмотрительное заявление. Он пожелал динамовцам стать чемпионами, добавив фразу «хотя, считаю, чемпионами стали в прошлом году», сообщала
Речь шла об итогах чемпионата 2017 года, когда БАТЭ лишь по дополнительным показателям обогнал минское «Динамо» в турнирной таблице, хотя, по мнению динамовцев, должен был потерять очки на «
Недипломатичное высказывание Курбыко разделило футбольное сообщество и стало доводом в пользу того, что он не является компромиссной фигурой на пост главы федерации. От притязаний на должность Курбыко отказался в мае 2018-го.
Директор пинской «Волны» Валерий Домащук и Геннадий Пурс, кандидат от футбольного клуба «Нафтан», также были в опубликованном до голосования списке нежелательных кандидатов в исполком и действительно не прошли.
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Вброс или маневр после вброса? Половина из якобы неугодных прошла в члены исполкома федерации футбола
Людас Румбутис, Юрий Курбыко, Валерий Домащук и Геннадий Пурс, были в опубликованном до голосования списке нежелательных кандидатов в исполком и действительно не...
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