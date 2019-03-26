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Беларусы могут получить от NASA 19 тысяч долларов, если пролежат в постели 60 дней

27.03.2019 18:30 — Разное | KYKY  
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NASA разыскивает «земных космонавтов для лучшей жизни». Космическое агентство в поисках женщин, которые согласятся провести 60 дней лежа в кровати. Участницам заплатят 19 тысяч долларов.

NASA вместе с Европейским центром управления космическими полетами запустит исследование постельного режима в условиях искусственной гравитации. На сайте заявлено, что снижение физического напряжения разрушает мышцы и кости. Это же наблюдается у людей, которые ведут себя, как Обломов: днями лежат в постели. 

Подробности

Подойдут исключительно женщины. «До недавнего времени возможности женщин для участия в таких исследованиях были ограничены. Поэтому мы еще многого не знаем про адаптацию человеческого тела к экстремальным условиям. Присоединитесь к нам и помогите рассмотреть эту проблему всесторонне!» – говорит Джессика Ли, заместитель руководителя проекта.

Чтобы создать обстановку, приближенную к реальности, участницам придется лежать с наклоном головы вниз на шесть градусов. За женщинами проследят, чтобы они не нарушили условий. Для «лежебок» разработали специальную диету, чтобы они получали необходимые питательные вещества. Обещают, что вес они не наберут. Когда результаты будут готовы, эксперты сделают для космонавтов все возможное, чтобы во время полетов они не занимались спортом большую часть дня. 

Руководители эксперимента обещают, что процесс понравится всем. С их слов, это станет отличным временем для онлайн-обучения, просмотра сериалов и чтения. Испытуемым не придется беспокоиться о «приготовлении пищи, стирке, уборке, шоппинге, работе или учебе – никакого стресса». 

Эксперимент пройдет в немецком аэрокосмическом центре в Кельне. Все некурящие желающие от 24 до 55 лет (в том числе беларусы) могут подать заявку по ссылке.

 
 
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NASA разыскивает «земных космонавтов для лучшей жизни». Космическое агентство в поисках женщин, которые согласятся провести 60 дней лежа в кровати. Участницам...
 
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