Представитель РЭП достучался до ООН

Сейчас беларуское правительство в течение 180 дней на международном уровне должно объяснить, каким образом потерявший после онкологической операции на легких голос 70-летний мужчина мог громко материться на улице.





Напомним, омоновцы задержали Виктора Козлова утром 25 марта 2017 года в деревне Терешковичи, когда он отправлялся в Гомель для участия в «Марше нетунеядцев-2». Отвезли в райотдел, оттуда превентивно отправили в изолятор, где он двое суток до суда провел за решеткой. Омоновцы в рапортах написали, что они рано утром в деревне охраняли общественный порядок, а Козлов грязно матерился на улице, на замечания не реагировал, пытался убежать, хватался за форму.









«Я после операции говорить не могу нормально, даже шепотом, а тут громко кричал? Сотрудники ОМОНа лжесвидетельствовали в суде, путались в показаниях. Это была целенаправленная акция задержать меня, чтобы не допустить моего присутствия 25 марта на площадке у ДК «Випра», где проходил митинг»,- вспоминает события весны представитель профсоюза.