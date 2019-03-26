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Представитель РЭП достучался до ООН

27.03.2019 18:26 — Разное | Партизан  
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Комитет ООН по правам человека зарегистрировал (дело №3308/2019) индивидуальную жалобу представителя независимого профсоюза РЭП в Гомельском регионе Виктора Козлова, сообщает praca-by.info.



Сейчас беларуское правительство в течение 180 дней на международном уровне должно объяснить, каким образом потерявший после онкологической операции на легких голос 70-летний мужчина мог громко материться на улице.

Напомним, омоновцы задержали Виктора Козлова утром 25 марта 2017 года в деревне Терешковичи, когда он отправлялся в Гомель для участия в «Марше нетунеядцев-2». Отвезли в райотдел, оттуда превентивно отправили в изолятор, где он двое суток до суда провел за решеткой. Омоновцы в рапортах написали, что они рано утром в деревне охраняли общественный порядок, а Козлов грязно матерился на улице, на замечания не реагировал, пытался убежать, хватался за форму.


«Я после операции говорить не могу нормально, даже шепотом, а тут громко кричал? Сотрудники ОМОНа лжесвидетельствовали в суде, путались в показаниях. Это была целенаправленная акция задержать меня, чтобы не допустить моего присутствия 25 марта на площадке у ДК «Випра», где проходил митинг»,- вспоминает события весны представитель профсоюза.

 
Теги: Гомель
 
 
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Комитет ООН по правам человека зарегистрировал (дело №3308/2019) индивидуальную жалобу представителя независимого профсоюза РЭП в Гомельском регионе Виктора...
 
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