Лукашенко на распутье: приглашают в Латвию, Польшу и Австрию. Куда ехать?

Но пока ни один из этих визитов официально не подтвержден, сообщает

Посетит ли Лукашенко “Музей оккупации Латвии” в Риге?





Наиболее вероятно, что Лукашенко поедет в Ригу. Согласно латвийским источникам, визит ожидается в мае.





Официальное приглашение глава Беларуси получил в феврале 2018 года. Его передал тогдашний премьер Марис Кучинскис во время посещения Минска.





Сначала об этом молчали. Но 19 июля министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс после переговоров с беларуским коллегой Владимиром Макеем в Риге рассказал о подготовке визита Лукашенко.





Вчера латвийский портал Baltijas Balss сообщил, что представители обоих государств спешат провести официальный визит Лукашенко до завершения президентских полномочий Раймондаса Веюаниса.





Президента Латвии избирает парламент. По словам местных экспертов, он “практически не имеет шансов переизбраться. А следующий президент Латвийского государства, возможно, будет иначе настроен к главе Беларуси”.





Посол Беларуси в Латвии Василий Маркович подтвердил, что визит готовится, стороны работают над экономической составляющей будущих переговоров.





Международный обозреватель Роман Яковлевский отметил, что визит Лукашенко в Ригу-это инициатива двух министров иностранных дел.





“И Ринкевичс, и Макей неоднократно публично афишировали свои хорошие личные отношения. Они называют друг друга друзьями. И если Ринкевичс после недавних парламентских выборов в Латвии остался на своем посту, я уже не сомневался, что визит Лукашенко состоится», — отмечает эксперт.





Единственное, что усложняет этот визит – протокольная процедура, считает Роман Яковлевский:





“Государственный протокол предусматривает посещение высокими гостями “музея оккупации Латвии”“ В нем три главы: “первый год советской оккупации (1940-1941)“,” оккупация фашистской Германией (1941-1944) и“ послевоенная советская оккупация“(1944-1991)”. Не могу не упомянуть, что в свое время официальный визит Владимира Путина в Латвию не состоялся только потому, что российский правитель отказался посещать этот музей».





Варшава: поедет ли Лукашенко без Путина





Президент Польши Анджей Дуда пригласил Александра Лукашенко на торжества по случаю 80-летия начала Второй мировой войны. Большая международная встреча назначена на 1 сентября, к 80-летию начала войны.





Согласно объяснениям канцелярии президента Дуды, «Польша будет отмечать эту дату вместе со странами, с которыми мы сегодня близко сотрудничаем в пользу мира в мире по принципам международного права. К ним относятся государства НАТО, Евросоюза и „Восточного партнерства“, в том числе и Беларусь как член последней инициативы».





Президент России Владимир Путин на эту встречу не приглашен.





В Вену пригласил канцлер, а не президент

Приглашение посетить Австрию Лукашенко получил не от австрийского президента Александра Ван дер Беллена, а от федерального канцлера Себастиана Курца. ​





“Но это не должно вводить в заблуждение. Это действительно визит на высшем уровне. Обратите внимание, что на саммитах Евросоюза, где собираются высшие по должности лица, Австрию представляет федеральный канцлер. Так же как Германию Ангела Меркель. Так что приглашение австрийского президента Лукашенко не нужно”, – говорит Роман Яковлевский.





Он также напоминает, что такие визиты назначаются на время, которое подходит обеим сторонам:



