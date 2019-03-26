Суды отказывают «не занятым в экономике». «Тунеядец» Игорь Якшевич пойдет в Конституционный суд

Марш рассерженных белорусов” в Гомеле, 19 февраля 2017 года, svaboda.org





Судья суда Московского района Татьяна Скопец указала, что подобные иски не подлежат рассмотрению в гражданском судопроизводстве.





“Жалоба неподведомственна суду”





Игоря Якшевича включили в список “граждан, не занятых в экономике страны”. Минчанин добивается исключения себя из черных списков. Он вместе с матерью-пенсионеркой (дочка проживает отдельно) живет в трехкомнатной квартире, в панельном доме. Он – строитель, шабашник. “Мне от государства ничего не надо, я хочу, чтобы от меня отстали: я давно убил в себе государство”, – подчеркнул минчанин.





18 февраля И.Якшевич обратился в администрацию Московского района с заявлением об исключении его из базы “незанятых в экономике”. “Я никогда не работал на государство, это дело принципа”, – подчеркнул Игорь Якшевич.





“Сведения о вас содержатся в базе трудоспособных граждан, не занятых в экономике… Вы можете предоставить соответствующие документы, подтверждающие занятость”. Такой ответ 7 марта дал первый замглавы администрации Московского района Минска Т.Колядко на письменное обращение минчанина Игоря Якшевича, записанного в тунеядцы.





После отказа вертикали минчанин направил жалобу в суд Московского района Минска с требованием признать действия (бездействие) районной администрации неправомерными, ущемляющими права гражданин.





«Судья отказывает в возбуждении дела в связи с отсутствием у заявителя права на обращение в суд, если исковое заявление не подлежит рассмотрению в судах в связи с его неподведомственностью», – говорится в решении суда.









«Пойдем в Конституционный суд – устранять пробел в законодательстве»

- Отказ в рассмотрении жалобы меня, как юриста, не удивляет: аналогичные решения суды выносили в Гомеле, Бресте , в Барановичах и других регионах. К сожалению, по новому Гражданскому процессуальному кодексу, который действует с 1 июля 2018 года, суд вынес правомерное определение, – комментирует ситуацию правовой инспектор профсоюза РЭП Юрий Беляков. – Поэтому мы воспользуемся подсказкой суда Московского района и переадресуем наше заявление в Конституционный суд.





Но имеют ли граждане право обращаться в Конституционный суд?





- В соответствии с частью 3 статьи 22 Кодекса о судоустройстве и статусе судей, главой 5 Закона «О конституционном судопроизводстве» граждане имеют право на обращение в Конституционный суд об устранении в нормативном правовом акте пробелов, коллизий и правовой неопределенности. А в данном случае пробел налицо – нарушено право Игоря Якшевича выбирать – работать или не работать, на личное достоинство (статья 25 Конституции) и неприкосновенность частной жизни. Все эти пробелы не могут быть разрешены судом. К тому же декрет №1 не содержит норм об обжаловании решений комиссий и ЖЭСов о включении в базу “тунеядцев”, – подчеркнул Юрий Беляков.