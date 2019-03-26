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Суды отказывают «не занятым в экономике». «Тунеядец» Игорь Якшевич пойдет в Конституционный суд

27.03.2019 18:08 — Разное | Партизан  
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Минчанину Игорю Якшевичу отказано в возбуждении дела о признании действий (бездействия) администрации Московского района неправомерными, ущемляющими права гражданин. “Тунеядец” намерен обращаться в Конституционный суд.


Марш рассерженных белорусов” в Гомеле, 19 февраля 2017 года, svaboda.org
 

Судья суда Московского района Татьяна Скопец указала, что подобные иски не подлежат рассмотрению в гражданском судопроизводстве.

“Жалоба неподведомственна суду”


Игоря Якшевича включили в список “граждан, не занятых в экономике страны”. Минчанин добивается исключения себя из черных списков. Он вместе с матерью-пенсионеркой (дочка проживает отдельно) живет в трехкомнатной квартире, в панельном доме. Он – строитель, шабашник. “Мне от государства ничего не надо, я хочу, чтобы от меня отстали: я давно убил в себе государство”, – подчеркнул минчанин.

18 февраля И.Якшевич обратился в администрацию Московского района с заявлением об исключении его из базы “незанятых в экономике”. “Я никогда не работал на государство, это дело принципа”, – подчеркнул Игорь Якшевич.

“Сведения о вас содержатся в базе трудоспособных граждан, не занятых в экономике… Вы можете предоставить соответствующие документы, подтверждающие занятость”. Такой ответ 7 марта дал первый замглавы администрации Московского района Минска Т.Колядко на письменное обращение минчанина Игоря Якшевича, записанного в тунеядцы.

После отказа вертикали минчанин направил жалобу в суд Московского района Минска с требованием признать действия (бездействие) районной администрации неправомерными, ущемляющими права гражданин.

«Судья отказывает в возбуждении дела в связи с отсутствием у заявителя права на обращение в суд, если исковое заявление не подлежит рассмотрению в судах в связи с его неподведомственностью», – говорится в решении суда.


«Пойдем в Конституционный суд – устранять пробел в законодательстве»
- Отказ в рассмотрении жалобы меня, как юриста, не удивляет: аналогичные решения суды выносили в Гомеле, Бресте, в Барановичах и других регионах. К сожалению, по новому Гражданскому процессуальному кодексу, который действует с 1 июля 2018 года, суд вынес правомерное определение, – комментирует ситуацию правовой инспектор профсоюза РЭП Юрий Беляков. – Поэтому мы воспользуемся подсказкой суда Московского района и переадресуем наше заявление в Конституционный суд.

Но имеют ли граждане право обращаться в Конституционный суд?

- В соответствии с частью 3 статьи 22 Кодекса о судоустройстве и статусе судей, главой 5 Закона «О конституционном судопроизводстве» граждане имеют право на обращение в Конституционный суд об устранении в нормативном правовом акте пробелов, коллизий и правовой неопределенности. А в данном случае пробел налицо – нарушено право Игоря Якшевича выбирать – работать или не работать, на личное достоинство (статья 25 Конституции) и  неприкосновенность частной жизни. Все эти пробелы не могут быть разрешены судом. К тому же декрет №1 не содержит норм об обжаловании решений комиссий и ЖЭСов о включении в базу “тунеядцев”, – подчеркнул Юрий Беляков.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Минчанину Игорю Якшевичу отказано в возбуждении дела о признании действий (бездействия) администрации Московского района неправомерными, ущемляющими права...
 
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