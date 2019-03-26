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Жители Могилёвщины выразили своё мнение по поводу услуг связи

27.03.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Могилёвский облисполком провёл горячую линию, посвящённую качеству предоставляемых услуг связи.

По этому вопросу на линию поступило 19 обращений со всей Могилёвщины, в том числе и из Мстиславского района. 11 из них были связаны с почтовыми услугами, а 8 — с телефонизацией и интернетом. В основном, жители области просили выпустить новые телефонные справочники и сделать подробную расшифровку услуг в квитанциях РУПЭ «Белтелеком».

Среди обращений был звонок из деревни Долговичи Мстиславского района. Её жители просили провести сеть для доступа к интернету в их сельский населённый пункт.

С такой же просьбой обратились и люди из деревень Чаусского и Осиповичского районов.
Больше всего нареканий пришлось на почтовую связь. Самыми частыми причинами жалоб стали невнимательное отношение сотрудников к посетителям, несвоевременная доставка и плохое обслуживание передвижными почтовыми отделениями.

Жители Могилёвщины выразили своё мнение по поводу услуг связи

Фотография имеет иллюстративный характер.

Например, житель деревни Большое Уланово Шкловского района сообщил, что местная почта хоть и работает только раз в неделю, но и в этот единственный день её двери бывают закрыты. Как раз в день звонка почта не работала, хоть и должна была по графику. А вот жители д. Левковичи Кировского района позвонили, чтобы оспорить решение по закрытию своего отделения почтовой связи. Кроме этого, в облисполком поступили и сообщения о том, что письма, направленные в Российскую Федерацию, задерживаются и приходят к адресатам с большим опозданием.

Пусть звонившие в основном жаловались, но были и позитивные обращения. К примеру, жители аг. Речки Могилёвского района позвонили на горячую линию, чтобы поблагодарить работников местного отделения связи.

Все жалобы и предложения, полученные в этот день, уже направлены в компетентные органы. Результаты их рассмотрения можно узнать на официальном сайте облисполкома mogilev-region.gov.by в разделе «Работа с обращениями».

Облисполком планирует продолжить исследовать уровень качества услуг в различных сферах. Следите за новостями в рубрике «Изучаем мнение населения».

Управление по работе с обращениями граждан и юридических лиц Могилёвского облисполкома.

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Теги: Новости
 
 
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Могилёвский облисполком провёл горячую линию, посвящённую качеству предоставляемых услуг связи. По этому вопросу на линию поступило 19 обращений со всей...
 
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