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29 марта в 17.30 в районном Центре культуры пройдёт смотр-конкурс самодеятельности «Таланты родного края»
27.03.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)
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29 марта в 17.30 в районном Центре культуры пройдёт смотр-конкурс самодеятельности «Таланты родного края»
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