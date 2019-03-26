На борту разбившегося вертолета Минобороны находились 13 человек

На борту вертолета Ми-8, потерпевшего крушение на юге Казахстана, находилось 13 человек, сообщила пресс-служба Минобороны.

"На борту находилось 13 человек, - сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации пресс-службы, разбившийся Ми-8 следовал в составе звена из четырех боевых вертолетов из города Актау в город Шымкент.

"Перелет проходил в рамках комплексной проверки и учений специальных подразделений "Алтын жебе" в темное время и в сложных метеорологических условиях", - отмечается в сообщении.

"В настоящее время два вертолета из четырех совершили посадку и находятся в городе Кызылорда, а один вертолет вернулся к месту крушения", - сообщается в информации.

Приказом министра обороны генерал-майора Нурлана Ермекбаева сформирована и направлена к месту крушения специально созданная комиссия министерства. Начато расследование причин и обстоятельств произошедшего авиапроисшествия.