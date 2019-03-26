США в СБ ООН призвали Россию повлиять на Сирию в вопросе гумпомощи

Российская Федерация и другие государства-члена Совбеза ООН должны оказать влияние на Дамаск в вопросе о поставках международной гуманитарной помощи для сирийцев, заявил в среду и.о. постпреда США при ООН Джонатан Коэн.

"Мы призываем Российскую Федерацию и остальные страны в этом Совете Безопасности оказать влияние на сирийский режим, чтобы они разрешили доступ гуманитарным агентствам к наиболее уязвимым слоям населения в Сирии", - заявил он, говоря о поставке помощи в лагерь "Эр-Рукбан".

Кроме того, Дж.Коэн призвал Москву к совместной работе для помощи сирийцам.

"Соединенные Штаты напрямую призывают Российскую Федерацию работать с нами в поиске способа помочь сирийскому народу", - добавил он.