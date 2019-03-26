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Беларусь и Оман обсудили актуальные вопросы политического, экономического и культурного сотрудничества

27.03.2019 18:39 — Разное | Интерфакс  
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Посол Беларуси в Египте и Омане Сергей Рачков посетил с рабочей поездкой Султанат Оман, сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

"23-27 марта 2019 г. состоялась рабочая поездка Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Египте и Омане по совместительству Сергея Рачкова в Султанат Оман. В ходе встречи с директором департамента Восточной Европы МИД Омана шейхом Ахмедом аль-Гинаем обсуждены актуальные вопросы белорусско-оманских отношений, включая проведение очередного раунда двусторонних политических консультаций и заключение ряда соглашений о сотрудничестве в сферах, представляющих взаимный интерес", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что в центре внимания встречи с заместителем министра промышленности и торговли Ахмадом бен Хассаном аль-Зибом находилась проблематика увеличения двустороннего товарооборота и развития инвестиционного сотрудничества.

В рамках встречи с председателем Оманской торгово-промышленной палаты Кайсом аль-Юсефом рассмотрены пути расширения торгово-экономических связей между Беларусью и Оманом, а также ход подготовки третьего заседания Белорусско-Оманского совета делового сотрудничества, которое состоится в апреле 2019 г. в г. Минске.

Вопросы проведения в ноябре 2019 г. Дней культуры Беларуси в Омане обсуждены с советником Министра культуры Омана Фэйсалом бен Хамудом аль-Бусаиди.

"Тематика взаимодействия музеев двух стран, включая вопросы подготовки оманской выставки в Национальном художественном музее Беларуси, была затронута на встрече с директором Национального музея Омана  Джамалем аль-Мусави", - добавили в МИД Беларуси.

В ходе рабочей поездки в Оман посол Беларуси также провел ряд встреч с представителями оманских деловых кругов. 

 
Теги: Минск
 
 
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Посол Беларуси в Египте и Омане Сергей Рачков посетил с рабочей поездкой Султанат Оман, сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.
 
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