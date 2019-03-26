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В БГПУ 30 марта пройдет День открытых дверей

27.03.2019 18:16 — Разное | Интерфакс  
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30 марта 2019 года в БГПУ состоится День открытых дверей, сообщили в пресс-службе университета.

"Абитуриентам и их родителям представится уникальная возможность встретиться с руководством университета, преподавателями и студентами. Они получат исчерпывающую информацию о поступлении, обучении, условиях предоставления места для проживания в общежитиях БГПУ и др. Кроме того, гостей ждет яркая насыщенная программа", - говорится в сообщении.

В БГПУ 30 марта пройдет День открытых дверей
Планируется, что с 9.00 в фойе возле актового зала будут работать интерактивные площадки факультетов и институтов, а также профкома студентов, студенческого совета и БРСМ университета. В частности, Институт психологии будет проводить экспресс-диагностику личностных особенностей абитуриентов с помощью графологического анализа подписи. Состоится дефиле, организованное факультетом эстетического образования, в исторических костюмах. На площадках профкома и студсовета абитуриентам будет предлагаться написать письмо себе, уже будущему студенту-первокурснику БГПУ, в котором они смогут рассказать про ожидания от учебы и студенчества и мн. др. 

 Для абитуриентов будет организована экскурсия по университету. Они увидят музей БГПУ, зал редкой книги, Республиканский ресурсный центр образовательной робототехники, спортивный комплекс и др. 

В 11.00 начнется концертная программа с участием творческих коллективов и индивидуальных исполнителей БГПУ. В начале концерта с приветственным словом перед абитуриентами и их родителями выступит ректор БГПУ Александр Жук.

 После концерта, в 12 часов, пройдут встречи абитуриентов с руководством факультетов и институтов, во время которых абитуриенты узнают о специфике обучения, студенческой жизни, встретятся с известными выпускниками. 

 День открытых дверей пройдет по адресу: г. Минск, ул. Советская, 18. 

 
Теги: Минск
 
 
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30 марта 2019 года в БГПУ состоится День открытых дверей, сообщили в пресс-службе университета.
 
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