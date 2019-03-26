Беларусь ожидает, что на II Европейские игры приедут более 30 тыс. туристов

Не менее 30 тыс. туристов посетят Беларусь во время II Европейских игр, заявил заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной.

"Для подсчета за основу мы взяли I Европейские игры, которые проходили в Баку. У них тогда было около 28 тыс. туристов, это не считая спортсменов, организаторов. Мы же планируем не менее 30 тыс. Это даже несмотря на то, что суммы на туристическое продвижение были выше, чем у нас", - сообщил М.Портной на пресс-конференции в Минске в среду.

II Европейские игры пройдут с 21 по 30 июня в Минске. В них примут участие более 4 тыс. спортсменов из 50 стран, которые разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта (23 дисциплинах). Соревнования в 9 видах станут квалификационными к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио (Япония).