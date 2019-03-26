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Завод по сборке тракторов "Беларус" стоимостью 1,7 млн евро будет построен в Литве

27.03.2019 17:50 — Разное | Интерфакс  
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Литовская компания Auto pirkliai, занимающаяся торговлей транспортными средствами, инвестирует 1,7 млн евро в строительство предприятия по сборке тракторов "Беларус" в Ширвинтском районе Литвы, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.

Глава Auto pirkliai Витаурас Жиленас заявил в интервью изданию, что в рамках проекта будет построен центр по сборке, торговле и обслуживанию тракторов. Предприятие будет собирать тракторы "Беларус" мощностью от 36 до 63 лошадиных сил.

Auto pirkliai уже подписала договор о лицензионном использовании торгового знака "Беларус".

Минский тракторный завод (МТЗ), занимающийся разработкой и производством тракторов "Беларус", пока не комментирует эту информацию.

В настоящее время Минский тракторный завод поставляет продукцию более чем в 60 государств. Сборочные производства техники МТЗ действуют в таких странах, как Россия, Казахстан, Таджикистан, Азербайджан, Киргизия, Узбекистан, Украина, Румыния, Сербия, Венгрия, Венесуэла, Камбоджа, Пакистан, Египет.

 
 
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Литовская компания Auto pirkliai, занимающаяся торговлей транспортными средствами, инвестирует 1,7 млн евро в строительство предприятия по сборке тракторов "Беларус" в...
 
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