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Юрлица и ИП смогут удаленно покупать и продавать валюту на бирже через банковский терминал
Это рыночный курс
Проводить на бирже сделки удаленно можно уже с 27 марта через программно-технический комплекс
Говоря о преимуществах нового сервиса, Андрей Аухименя подчеркнул:
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Впервые в Беларуси это стало возможным интеграции торговой системы биржи с системой дистанционного банковского обслуживания Банка Дабрабыт.
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