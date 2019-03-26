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Юрлица и ИП смогут удаленно покупать и продавать валюту на бирже через банковский терминал

27.03.2019 19:12 — Разное | Myfin  
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Юрлица и ИП смогут удаленно покупать и продавать валюту на бирже через банковский терминал
фото: Myfin.by

Это рыночный курс

Проводить на бирже сделки удаленно можно уже с 27 марта через программно-технический комплекс Банка Дабрабыт. Для этого биржей и банком была проведена колоссальная работа по внедрению данного инновационного сервиса, и он был тщательно протестирован.

Говоря о преимуществах нового сервиса, Андрей Аухименя подчеркнул:

 
 
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Впервые в Беларуси это стало возможным интеграции торговой системы биржи с системой дистанционного банковского обслуживания Банка Дабрабыт.
 
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