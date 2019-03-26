Юрлица и ИП смогут удаленно покупать и продавать валюту на бирже через банковский терминал



фото: Myfin.by

Это рыночный курс

Проводить на бирже сделки удаленно можно уже с 27 марта через программно-технический комплекс Банка Дабрабыт . Для этого биржей и банком была проведена колоссальная работа по внедрению данного инновационного сервиса, и он был тщательно протестирован.

Говоря о преимуществах нового сервиса, Андрей Аухименя подчеркнул: