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«Великий камень» создаст инвестфонд для поддержки малого и среднего бизнеса
Новости Беларуси. Инвестиционный фонд поддержки малого и среднего бизнеса и венчурных проектов будет создан в Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Работа фонда будет организована на базе строящегося за счет технико-экономической помощи Китая
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Новости Беларуси. Инвестиционный фонд поддержки малого и среднего бизнеса и венчурных проектов будет создан в Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий...
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