Бывший замминистра обороны Беларуси осужден литовским судом на 14 лет заочно





В том числе судили бывшего главу Вильнюсского гарнизона Советской армии Владимира Усхопчика, который с 2000 по 2004 год был заместителем министра обороны Беларуси.





Усхопчик осужден на 14 лет лишения свободы.





Также приговор оглашен в отношении 67-ми граждан России, Беларуси и Украины: они получили сроки от 4 до 14 лет. Среди осужденных — бывший министр обороны СССР Дмитрий Язов (10 лет лишения свободы), бывший офицер КГБ Михаил Головатов (12 лет). Большинство фигурантов дела, как и Усхопчик, осуждены заочно, так как Россия и Беларусь отказались их выдавать.