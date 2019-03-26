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Бывший замминистра обороны Беларуси осужден литовским судом на 14 лет заочно

27.03.2019 19:09 — Разное | Партизан  
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В среду Вильнюсский окружной суд огласил приговор по делу о событиях 13 января 1991 года, сообщает Delfi.


В том числе судили бывшего главу Вильнюсского гарнизона Советской армии Владимира Усхопчика, который с 2000 по 2004 год был заместителем министра обороны Беларуси.

Усхопчик осужден на 14 лет лишения свободы.

Также приговор оглашен в отношении 67-ми граждан России, Беларуси и Украины: они получили сроки от 4 до 14 лет. Среди осужденных — бывший министр обороны СССР Дмитрий Язов (10 лет лишения свободы), бывший офицер КГБ Михаил Головатов (12 лет). Большинство фигурантов дела, как и Усхопчик, осуждены заочно, так как Россия и Беларусь отказались их выдавать.

 
 
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В среду Вильнюсский окружной суд огласил приговор по делу о событиях 13 января 1991 года, сообщает Delfi.
 
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