ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Виктор Бабарикин рассказал о новой программе, «Грэмми» и том, как попасть в Президентский оркестр

27.03.2019 19:55 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Культовая программа Президентского оркестра возвращается! В эти минуты во Дворце Республики зрители наслаждаются классикой рока в симфонической обработке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кстати, телевизионную картинку обеспечивает телеканал СТВ. С программой «Дым над водой» оркестр объездил всю Беларусь и неоднократно выступал в России. Что же в обновленной версии? За несколько минут до концерта мы пообщались с главным дирижером Президентского оркестра Виктором Бабарикиным. И вот фрагмент этого интервью.

Илона Волынец, СТВ:
Виктор Владимирович, здравствуйте.

Виктор Бабарикин рассказал о новой программе, «Грэмми» и том, как попасть в Президентский оркестр

Виктор Бабарикин, художественный руководитель и главный дирижер Президентского оркестра Беларуси:
Здравствуйте.

Илона Волынец:
Сегодня – очередная программа «Дым над водой». Какие сюрпризы ждать зрителям?

Виктор Бабарикин:
Сегодня будет премьера. Помимо хитов, которые мы играли ранее, сегодня мы представим фантазию на темы групп Pink Floyd, Rainbow и Deep Purple. Так же будет специальный гость Джо Линн Тернер, который сегодня исполнит несколько произведений. В финале он выступит со всеми нашими белорусскими солистами.

Виктор Бабарикин рассказал о новой программе, «Грэмми» и том, как попасть в Президентский оркестр

Илона Волынец:
Оркестр и рок, классика и хеви-метал.

Виктор Бабарикин:
Прекрасное сочетание двух жанров, потому что симфонический оркестр очень хорошо сочетается с рок-бэндом, с электрогитарами. Это всегда интересно, это шоу, это захватывающе.

Илона Волынец:
И сегодня это модно.

Виктор Бабарикин рассказал о новой программе, «Грэмми» и том, как попасть в Президентский оркестр

Виктор Бабарикин:
Сегодня это модно. Вы видите, сегодня будет полный зал. Эту программу очень любят наши слушатели и зрители. Поэтому, я думаю, всем очень понравится.

Илона Волынец:
Беларусь готовится к юбилейной дате – к 75-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Военная тематика как представлена в вашем творчестве?

Виктор Бабарикин рассказал о новой программе, «Грэмми» и том, как попасть в Президентский оркестр

Виктор Бабарикин:
Мы готовимся. 9 мая будет большой концерт. Сейчас мы разрабатываем специальную программу с Евгением Чалышем (это наш композитор белорусский), а так же поэтом Олегом Жуковым. Я думаю, это будет все представлено на суд зрителя в мае.

Илона Волынец:
Скажите, как попасть на одно из этих мест?

Виктор Бабарикин:
В Президентский оркестр чтобы попасть, нужно выиграть конкурс. Не так давно проводился, через пару недель он будет опять. Поэтому милости просим – мы выбираем лучших музыкантов.

Виктор Бабарикин рассказал о новой программе, «Грэмми» и том, как попасть в Президентский оркестр

Илона Волынец:
А скажите, в нашей стране много талантливых музыкантов?

Виктор Бабарикин:
Много.

Илона Волынец:
Почему тогда так сложно пробиться на большую сцену – не говоря уже про мировую?

Виктор Бабарикин:
Путь музыканта очень тернистый. Надо очень много работать, заниматься и иметь большую удачу. Вот я считаю, что у нас большая удача, потому что мы работаем в таком великолепном коллективе и у нас сегодня полный зал.

Виктор Бабарикин рассказал о новой программе, «Грэмми» и том, как попасть в Президентский оркестр

Илона Волынец:
Дело всегда только в таланте?

Виктор Бабарикин:
Талант плюс удача и большой труд.

Илона Волынец:
Вы в своих интервью как-то говорили, что еще не покорили Берлинскую филармонию и на Grammy не выступили.

Виктор Бабарикин:
В Берлине мы уже выступали в Koncerthaus (кстати, с этим оркестром Президентским), и с большим успехом. А Grammy еще впереди.
 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Культовая программа Президентского оркестра возвращается! В эти минуты во Дворце Республики зрители наслаждаются классикой рока в...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Великий камень» создаст инвестфонд для поддержки малого и среднего бизнеса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.03.2019
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика