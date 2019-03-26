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В Беларусь привезли новую «тройку» BMW. Цены - от 28 200 евро

27.03.2019 20:52 — Разное | Tut.by  
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В Минск привезли новое поколение BMW 3-Series, которому предрекают статус хита продаж. Цена для Беларуси начинается с 28 200 евро. Новинку в различных комплектациях 27 марта представили в автоцентре «АВТОИДЕЯ».


Новая «тройка» станет седьмым обновлением популярной модели. В Минске уже получили немало заказов и ожидают первую партию прямиком с немецкого завода. Первая поставка будет максимальной, на которую только может рассчитывать белорусский рынок, за ней последуют и другие.


В Беларусь привезли три модификации BMW 3-Series. В частности, в Минске представлена бензиновая 330i с 4-цилиндровым двигателем на 258 «лошадей». В качестве альтернативы — «тройка» 320d с 190-сильным дизельным мотором. Предусмотрена и полноприводная 320d xDrive с таким же турбодизелем.

Седьмое поколение BMW 3-Series крупнее и легче предшественника. Длина автомобиля — 4709 мм, ширина — 1827 мм, а высота — 1442 мм. Колесная база увеличилась на 41 мм и достигла 2851 мм. Модель «сбросила» 55 кг благодаря легким сплавам из алюминия, магния и стали.


В автомобиле много электроники: например, цифровой помощник в режиме реального времени отслеживает состояние основных систем и отвечает на вопросы. В базовую версию включены светодиодные фары и продвинутые амортизаторы, жесткость которых меняется в соответствие с ходом пружины. Внутри установлены мягкие сиденья, кожаное рулевое колесо и два дисплея. Кстати, мультимедийной системой можно управлять как руками, так и голосом.


«Новая „тройка“ должна стать одним из лидеров продаж среди премиум-автомобилей. Новинка может похвастаться потрясающими характеристиками. Новое поколение придаст большую популярность и без того хорошо продаваемой и легендарной модели в Беларуси», — убежден импортер BMW и MINI в Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске уже получили немало заказов и ожидают первую партию прямиком с немецкого завода.
 
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