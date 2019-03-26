Лукашенко уволил вице-премьера Русого и министра сельского хозяйства Зайца

Александр Лукашенко 27 марта подписал указы, которые предусматривают принятие ряда кадровых решений, сообщает БелТА.

Михаил Русый, который курировал вопросы сельского хозяйства, освобожден от должности заместителя премьер-министра Беларуси.

Владимир Доманевский освобожден от должности председателя Могилевского областного исполнительного комитета.

Леонид Заяц освобожден от должности министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

На помощника президента - инспектора по Могилевской области Геннадия Лавренкова возложено исполнение обязанностей председателя Шкловского районного исполнительного комитета.

Накануне президент побывал в Шкловском районе (Могилевская область), где посетил два предприятия – ООО "Купаловское" и ОАО "Амкодор-Шклов". При этом глава государства отклонился от запланированного маршрута и заехал на молочно-товарную ферму "Слижи": там он обрушился с критикой на руководителей предприятий и местных чиновников из-за состояния животных, техники и строений. Прямо на месте Лукашенко отправил в отставку главу Могилевского облисполкома Владимира Доманевского и руководителя Шкловского райисполкома Василия Витюнова. С остальными чиновниками из группы сопровождения он пообещал разобраться немного позже.