На Евроигры в Минск принесут огонь из Рима









"Еврорадио" . Эстафета начнется 3 мая в центре Рима. Факел доставят на гору Монблан, где белорусские альпинисты поднимут также государственный флаг. Оттуда эстафета отправится по странам Европы — в Словению, Венгрию, Словакию, Польшу, передает





12 мая факел доставят в Беларусь, чтобы он посетил все регионы страны. Носителями факела станут 450 человек из всех областей, которым будет передаваться эстафета.









Известные спортсмены, общественные деятели, артисты пронесут огонь до стадиона "Динамо". 21 июня из него зажгут знаменитую чашу, которая принимала уже эстафету олимпийского огня в 1980 году.