TUT.by сообщил начальник финансовой полиции Могилевщины Александр Шаройкин. Об этом порталусообщил начальник финансовой полиции Могилевщины Александр Шаройкин.





Сообщается, что предприятию "Амкодор-Шклов" был причинен ущерб в особо крупном размере. Сумма пока не называется. По этой статье особо крупным ущербом считается сумма от тысячи базовых величин и выше (от 25 500 рублей).









26 марта фермы агрохолдинга "Купаловское" посетил руководитель государства. Он возмутился беспорядком на фермах и на мехдворе. Фермы он сравнил с Освенцимом, а коров назвал "обоср...ными".





Лукашенко приказал пока снять с должностей всех виновных и поручил председателю КГК Леониду Анфимову завести уголовные дела. Своих постов лишились руководитель Могилевской области Владимир Доманевский, председатель Шкловского райисполкома Василий Витюнов и помощник президента по Могилевской области Геннадий Лавренков.