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Ответят за "обоср***ых" коров: На должностных лиц "Амкодор-Шклов" и "Купаловское" завели уголовное дело
После поездки Александра Лукашенко на Шкловщину управление Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Могилевской области завело уголовное дело за злоупотребление служебными полномочиями. Фигурантами дела стали должностные лица открытого акционерного общества "Амкодор-Шклов" и общество с ограниченной ответственностью "Купаловское" — управляющая компания холдинга.
Лукашенко во время посещения хозяйства "Купаловское" / president.gov.by
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Сообщается, что предприятию "Амкодор-Шклов" был причинен ущерб в особо крупном размере. Сумма пока не называется. По этой статье особо крупным ущербом считается сумма от тысячи базовых величин и выше (от 25 500 рублей).
26 марта фермы агрохолдинга "Купаловское" посетил руководитель государства. Он возмутился беспорядком на фермах и на мехдворе. Фермы он сравнил с Освенцимом, а коров назвал "обоср...ными".
Лукашенко приказал пока снять с должностей всех виновных и поручил председателю КГК Леониду Анфимову завести уголовные дела. Своих постов лишились руководитель Могилевской области Владимир Доманевский, председатель Шкловского райисполкома Василий Витюнов и помощник президента по Могилевской области Геннадий Лавренков.
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Ответят за "обоср***ых" коров: На должностных лиц "Амкодор-Шклов" и "Купаловское" завели уголовное дело
После поездки Александра Лукашенко на Шкловщину управление Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Могилевской области...
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