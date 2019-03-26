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«Во-первых, это честный курс»: в Беларуси презентовали новые возможности биржевого валютного рынка
Новости Беларуси. Купить валюту за три минуты, а не за сутки: в Беларуси презентовали новые возможности биржевого валютного рынка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Теперь покупать или продавать валюту можно онлайн – с компьютера или ноутбука. Для этого не придется распечатывать заявку, отправлять ее по факсу, а после приходить в банк. Операции проходят в автоматическом режиме. Сделки на бирже в таком формате проходят очень быстро: от 3 до 30 минут. Пока услуга доступна только клиентам Банка Дабрабыт – юрлицам и индивидуальным предпринимателям.
Чтобы получить доступ к системе, достаточно открыть счет в банке, после чего вам дадут логин и пароль. Сервис для клиентов бесплатен, при этом банк не берет комиссию за свою работу.
Игорь Лихогруд, председатель правления Банка Дабрабыт:
Андрей Аухименя, председатель правления Белорусской валютно-фондовой биржи:
Сейчас с помощью сервиса можно разово обменять деньги на сумму до 500 тысяч долларов США.
Подготовка такого проекта заняла несколько месяцев. Пришлось менять нормативно-правовые акты, думать над техническими решениями и защитой операций от внешних воздействий. Систему тестировали несколько недель, сейчас она уже работает в режиме онлайн. В перспективе планируется создание аналогичного сервиса и для физических лиц.
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Новости Беларуси. Купить валюту за три минуты, а не за сутки: в Беларуси презентовали новые возможности биржевого валютного рынка, сообщили в программе Новости «24...
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