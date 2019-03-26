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Новости экономики за 27.03.2019
Новости Беларуси. Какую продукцию представили отечественные производители на международной выставке в Нигерии? Когда в Великом камне появится Инвестиционный фонд поддержки малого и среднего бизнеса? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Новости Беларуси. Какую продукцию представили отечественные производители на международной выставке в Нигерии? Когда в Великом камне появится Инвестиционный...
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