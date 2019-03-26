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В отношении должностных лиц «Амкодор-Шклов» и «Купаловское» возбудили уголовное дело

27.03.2019 20:17 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Ответить по всей строгости. Уголовное дело возбуждено в отношении должностных лиц «Амкодор-Шклов» и агрохолдинга «Купаловское» по фактам злоупотребления служебными полномочиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В отношении должностных лиц «Амкодор-Шклов» и «Купаловское» возбудили уголовное дело

В результате действий или бездействия чиновников предприятиям был причинен ущерб в особо крупном размере. Сумма пока не оглашается.

В отношении должностных лиц «Амкодор-Шклов» и «Купаловское» возбудили уголовное дело

Александр Шаройкин, начальник управления департамента финансовых расследований КГК по Могилевской области:
В рамках проводимой совместно с Комитетом государственного контроля Могилевской области проверки и в рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка работы должностных лиц вышеуказанных обществ и органов государственного управления, которые не обеспечили надлежащие условия хозяйствования и производственной дисциплины, что привело к фактам бесконтрольности и бесхозяйственности.

В отношении должностных лиц «Амкодор-Шклов» и «Купаловское» возбудили уголовное дело

26 марта в ходе рабочей поездки в Могилевскую область после посещения предприятий агрохолдинга «Купаловское» Александр Лукашенко принял сразу несколько кадровых решений.

«Если не будет железной дисциплины, через год всё развалится»: итоги рабочей поездки Александра Лукашенко в Могилёвскую область

Так, новым руководителем агрохолдинга «Купаловское» назначен председатель Шкловского райисполкома Василий Витюнов, помощник Президента по Могилевской области Геннадий Лавренков стал исполняющим обязанности председателя райисполкома. Функции губернатора Могилевской области пока возьмет на себя первый заместитель Николай Коротин. По другим должностным лицам Александр Лукашенко поручил Администрации Президента внести предложения в ближайшее время.
 
 
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Новости Беларуси. Ответить по всей строгости. Уголовное дело возбуждено в отношении должностных лиц «Амкодор-Шклов» и агрохолдинга «Купаловское» по фактам...
 
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