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Десантники из Египта и Беларуси приедут в конце августа на совместные учения в РФ

27.03.2019 20:09 — Разное | Интерфакс  
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Совместные трехсторонние учения десантников из России, Беларуси и Египта впервые пройдут в 2019 году в Рязанской области, сообщил заместитель командующего Воздушно-десантными войсками генерал-лейтенант Александр Вязников в среду журналистам.

"Впервые в трехстороннем формате мы будем проводить учения военнослужащих РФ, Республики Беларусь и Арабской Республики Египет на территории Рязанской области "Защитники дружбы", где будем совместно отрабатывать различные действия. Учения запланированы на конец августа - начало сентября", - сказал генерал на совместных российско-белорусских учениях в Ульяновской области.

Он также отметил, что в середине июня также пройдут совместные учения с десантниками Сербии, а также еще несколько совместных российско-белорусских учений.

"Это учения и в батальонных форматах, когда Республика Беларусь будет направлять к нам батальон на штатной технике и принимать участие в полковых учениях, и мы тоже будем отправлять свой батальон на территорию Белоруссии и также принимать участие в бригадных учениях на ее территории", - сказал А.Вязников.

Совместное учение России и Беларуси проходит с 25 по 28 марта на базе соединения ВДВ в Ульяновске. В учениях принимает участие более 500 человек, до 100 единиц военной и спецтехники, до 20 вертолетов.

 
 
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Совместные трехсторонние учения десантников из России, Беларуси и Египта впервые пройдут в 2019 году в Рязанской области, сообщил заместитель командующего...
 
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