Россельхознадзор запрещает поставки в РФ турецких груш через Беларусь

Россельхознадзор с 28 марта вводит запрет на поставки в Россию через территорию Беларуси турецких груш, сообщила служба.

"В целях недопущения ввоза санкционной продукции на территорию Российской Федерации под видом турецкой, Россельхознадзор принял решение с 28 марта 2019 года запретить реэкспорт свежих груш, происхождением Турецкая республика, через территорию республики Беларусь", - говорится в сообщении.

Ранее Россельхознадзор запретил поставки в РФ турецких яблок через Беларусь. Как и в случае с яблоками, причиной запрета поставок турецких груш через Беларусьстали сомнения в стране происхождения продукции.

Россельхознадзор неоднократно обращал внимание белорусских коллег на необходимость подтверждения страны происхождения продукции, ввозимой из других государств, растамаживаемой в Белоруссии и сертифицируемой для реэкспорта в РФ. "Вместе с тем, белорусская сторона не приняла срочных мер по недопущению реэкспорта в Российскую Федерацию подкарантинной продукции, поступающей на территорию Беларуси нелогичными транспортными путями через страны Евросоюза, и по-прежнему указывает в реэкспортных фитосанитарных сертификатах недостоверные сведения о стране происхождения продукции", - отметил Россельхознадзор.

Так, с марта увеличился реэкспорт в РФ из Беларуси груш, произведенных в Турции, ранее поставлявшихся только через пункты пропуска через государственную границу России. Это вызывает у Россельхознадзора сомнение в легальности поставок и недоверие к сведениям, указанным в белорусских реэкспортных сертификатах.

Россельхознадзор также сообщил, что планирует рабочий визит в Турцию для проверки достоверности информации в документах ГУ "Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений" Беларуси при реэкспорте груш турецкого происхождения в РФ, а также сведений о логистических путях перемещения продукции.