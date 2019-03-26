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Овсянников, Пинигин, Горват… Купаловский театр объявил "Неделю театра"

27.03.2019 19:28 — Разное | Интерфакс  
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Национальный академический театр имени Янки Купалы объявил о старте Недели театра, которая стартует 27 марта, в Международный день театра, и будет включать в себя целый ряд интересных мероприятий.

Как сообщили www.interfax.by в театре, творческие встречи, лекции и читки пройдут с 27 марта по 9 апреля.

Овсянников, Пинигин, Горват… Купаловский театр объявил "Неделю театра"
"В преддверии своего 100-го сезона Купаловский театр расширяет границы и приглашает всех своих зрителей и почитателей на насыщенную программу культурно-образовательных мероприятиях. Надеемся, они помогут по-новому открыть для себя постановки Купаловского и более глубоко воспринимать театральное искусство в целом", - отметили в театре.

Неделя театра в Купаловском стартует 27 марта. В этот вечер на Камерной сцене пройдет творческая встреча с Геннадием Овсянниковым – легендой Купаловского театра, который неоднократно становился свидетелем и участником смены эпох на сцене Купаловского театра.

Овсянников, Пинигин, Горват… Купаловский театр объявил "Неделю театра"
5 апреля на сцене Ок16 в рамках фестиваля "Предисловие" ("Прадмова") пройдет разговор с Николаем Пинигиным про спектакль "Две души" по повести Максима Гарецкого. В беседе примут участие литературовед журналист Сергей Дубовец, поэт и философ Игорь Бобков а также, возможно, Радим Гарецкий – академик Академии Наук БССР, племянник Максима Гарецкого. Встречу проведет театровед Алексей Стрельников.

Овсянников, Пинигин, Горват… Купаловский театр объявил "Неделю театра"
7 апреля режиссер и актеры спектакля "Радзіва Прудок” останутся после спектакля на сцене, чтобы поговорить со зрителями. Встреча пройдет на Малой сцене театра после спектакля, в 20.30. Принять в ней участие смогут все, кто в этот день придет на спектакль.

Овсянников, Пинигин, Горват… Купаловский театр объявил "Неделю театра"
Особым подарком для поклонников Купаловского станет читка новой книги Андрея Горвата "Премьера". Режиссером выступит Роман Подоляко. Текст будут читать актеры Михаил Зуй, Светлана Аникей и Дмитрий Есеневич. Читка пройдет 9 апреля на Малой сцене Купаловского театра.

Овсянников, Пинигин, Горват… Купаловский театр объявил "Неделю театра"
Чтобы принять участие в мероприятиях во время Недели театра, необходимо зарегистрироваться (по ссылке на сайте театра либо отправив свои данные – имя и фамилию на адрес pr.kupala@gmail.com) и предъявить на входе билет на любой спектакль Купаловского театра в апреле.

 
 
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Национальный академический театр имени Янки Купалы объявил о старте Недели театра, которая стартует 27 марта, в Международный день театра, и будет включать в себя...
 
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