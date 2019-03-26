Национальный академический театр имени Янки Купалы объявил о старте Недели театра, которая стартует 27 марта, в Международный день театра, и будет включать в себя целый ряд интересных мероприятий.

Как сообщили www.interfax.by в театре, творческие встречи, лекции и читки пройдут с 27 марта по 9 апреля.



"В преддверии своего 100-го сезона Купаловский театр расширяет границы и приглашает всех своих зрителей и почитателей на насыщенную программу культурно-образовательных мероприятиях. Надеемся, они помогут по-новому открыть для себя постановки Купаловского и более глубоко воспринимать театральное искусство в целом", - отметили в театре.

Неделя театра в Купаловском стартует 27 марта. В этот вечер на Камерной сцене пройдет творческая встреча с Геннадием Овсянниковым – легендой Купаловского театра, который неоднократно становился свидетелем и участником смены эпох на сцене Купаловского театра.



5 апреля на сцене Ок16 в рамках фестиваля "Предисловие" ("Прадмова") пройдет разговор с Николаем Пинигиным про спектакль "Две души" по повести Максима Гарецкого. В беседе примут участие литературовед журналист Сергей Дубовец, поэт и философ Игорь Бобков а также, возможно, Радим Гарецкий – академик Академии Наук БССР, племянник Максима Гарецкого. Встречу проведет театровед Алексей Стрельников.



7 апреля режиссер и актеры спектакля "Радзіва Прудок” останутся после спектакля на сцене, чтобы поговорить со зрителями. Встреча пройдет на Малой сцене театра после спектакля, в 20.30. Принять в ней участие смогут все, кто в этот день придет на спектакль.



Особым подарком для поклонников Купаловского станет читка новой книги Андрея Горвата "Премьера". Режиссером выступит Роман Подоляко. Текст будут читать актеры Михаил Зуй, Светлана Аникей и Дмитрий Есеневич. Читка пройдет 9 апреля на Малой сцене Купаловского театра.



Чтобы принять участие в мероприятиях во время Недели театра, необходимо зарегистрироваться (по ссылке на сайте театра либо отправив свои данные – имя и фамилию на адрес pr.kupala@gmail.com ) и предъявить на входе билет на любой спектакль Купаловского театра в апреле.