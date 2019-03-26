Творческая команда MTVM побывала в шкловской телестудии

Юные тележурналисты познакомились с телестудией «Телекомпания Шклов» и сделали обзорный репортаж с достопримечательностями Шкловского района.

Помочь нам освоить азы тележурналистики помогают как руководители проекта, так и профессиональные тележурналисты. На этой неделе мастер-класс провела телекомпания г. Шклова. Первым этапом поездки стало знакомство с телестудией и её техническим оснащением. Кроме этого, мы смогли увидеть, как создаётся программа «Итоги». Представители MTVM смогли попробовать себя в роли ведущих, корреспондентов и операторов настоящего телевидения.





Главный редактор телеканала Любовь Савельева рассказала о своём профессиональном пути и поделилась секретом победы на XII Национальном телевизионном конкурсе «Телевершина».

— На местном ТВ я работаю 5 лет, с самого его запуска, — рассказала Любовь Витальевна. — Без терпения, трудолюбия и желания учиться, добиться успеха будет очень трудно. Наблюдайте, советуйтесь, пробуйте — и всё у вас получится!





О курьёзных ситуациях во время съёмок рассказала корреспондент шкловского телевидения Екатерина Пупкова. Она порекомендовала всегда быть на позитиве, больше читать и любить то, чем занимаешься.









После команду межшкольного телевидения ожидала обзорная экскурсия по Шклову. Мы побывали в гимназии и музее. Очень впечатлил агрогородок Александрия — малая родина нашего Президента.

— Так волнительно побывать в школе, где учился Александр Лукашенко, – поделилась учащаяся ГУО «Гимназия г. Мстиславля» Екатерина Тараченко. — Посидеть за его партой, полистать учебники того времени, узнать, чем жили советские школьники. Мы обязательно про это расскажем всем в новом выпуске MTVM .

Валерия ИВАНОВА, учащаяся 8 класса ГУО «Гимназия г. Мстиславля»