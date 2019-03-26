В Несвижском автопарке – новый автобус 

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Сегодня транспортный состав Несвижского автопарка увеличился на одну единицу. На Ратушной площади презентацию нового транспорта для руководства Несвижского райисполкома провел директор филиала «Автобусный парк № 8» ОАО «Миноблавтотранс» Александр Кобрин.

– Автобус “Неман-420234-511” предназначен для туристических поездок, – рассказывает Александр Иванович. – Пассажирский салон оборудован кондиционером, противоскользящим напольным покрытием, светодиодной подсветкой. Пассажирские кресла класса “люкс” оснащены диодными потолочными светильниками, сервисными блоками и разъемами USB для зарядки мобильных телефонов. Общее количество посадочных мест – 28 плюс место для гида. Также салон оснащен двумя DVD экранами и микрофоном. Новый транспорт планируется задействовать во время II Европейских игр и других соответствующих мероприятиях.













“НН”.