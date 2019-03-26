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Выживший в авиакатастрофе футбольный журналист умер, сыграв в футбол
В Бразилии скончался спортивный комментатор, выживший в авиакатастрофе, в которой погибли почти все игроки футбольной команды «Шапекоэнсе». На борту самолета было 77 человек.
Это случилось в ноябре 2016 года, трагедия потрясла Бразилию.
С футболистами летел бразильский журналист Рафаэль Энзел, он выжил чудом.
Два с половиной года спустя, во вторник 26 марта, Энзел решил сыграть в футбол с приятелями, и у него случился инфаркт. Бразильца доставили в больницу, где он скончался.
Самолет, на котором летели 19 игроков «Шапекоэнсе»,
После катастрофы Рафаэль Энзел прошел курс лечения и вернулся на свою работу — на радиостанцию в городе Шапеко, на юге Бразилии.
«Всю свою замечательную карьеру он рассказывал о «Шапекоэнсе, — говорится в заявлении клуба. — Мы его никогда не забудем». Представители «Шапекоэнсе» назвали Энзела символом возрождения клуба.
В среду Энзел должен был сообщать о матче «Шапекоэнсе» — «Крисиума» на кубок Бразилии.
После его смерти клуб «Шапекоэнсе» обратился к футбольной федерации с просьбой отложить матч.
Авиакатастрофа 2016 года
28 ноября 2016 года команда «Шапекоэнсе» летела из боливийского города Санта-Крус-де-ла-Сьерра в колумбийский Медельин на первый финальный матч Южноамериканского кубка 2016.
Через несколько недель после авиакатастрофы Рафаэль Энзел рассказал в интервью Би-би-си о том, что происходило на борту самолета.
«Минут за 10−15 до посадки отключились все двигатели самолета, так как у него кончилось топливо, — вспоминал он. — Я пристегнулся и думал, что двигатели сейчас снова заработают. Но этого не произошло».
Рафаель Энзел отделался лишь сломанными ребрами, и говорил, что не помнит момента, когда самолет ударился о землю. Он был одним из последних спасенных пассажиров.
«Я лишь мечтал вернуться в родной город, просто пройтись по родной земле. В конце концов я так и сделал», — вспоминал он свои ощущения, когда понял, что судьба подарила ему вторую жизнь.
Кроме него в той авиакатастрофе выжили трое футболистов — Алан Рушел, Элио Земпер Нето и Жаксон Фоллманн. В живых остались и двое членов экипажа — Шимена Суарес и Эрвин Тумири.
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В среду Энзел должен был сообщать о матче «Шапекоэнсе» - «Крисиума» на кубок Бразилии. После его смерти клуб «Шапекоэнсе» обратился к футбольной федерации с...
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