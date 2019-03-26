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Выживший в авиакатастрофе футбольный журналист умер, сыграв в футбол

27.03.2019 21:26 — Разное | Tut.by  
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В Бразилии скончался спортивный комментатор, выживший в авиакатастрофе, в которой погибли почти все игроки футбольной команды «Шапекоэнсе». На борту самолета было 77 человек.


Фото: Reuters

Это случилось в ноябре 2016 года, трагедия потрясла Бразилию.

С футболистами летел бразильский журналист Рафаэль Энзел, он выжил чудом.

Два с половиной года спустя, во вторник 26 марта, Энзел решил сыграть в футбол с приятелями, и у него случился инфаркт. Бразильца доставили в больницу, где он скончался.

Самолет, на котором летели 19 игроков «Шапекоэнсе», разбился в Колумбии, так как у него закончилось топливо. В живых тогда осталось всего шесть человек.

После катастрофы Рафаэль Энзел прошел курс лечения и вернулся на свою работу — на радиостанцию в городе Шапеко, на юге Бразилии.

«Всю свою замечательную карьеру он рассказывал о «Шапекоэнсе, — говорится в заявлении клуба. — Мы его никогда не забудем». Представители «Шапекоэнсе» назвали Энзела символом возрождения клуба.

В среду Энзел должен был сообщать о матче «Шапекоэнсе» — «Крисиума» на кубок Бразилии.

После его смерти клуб «Шапекоэнсе» обратился к футбольной федерации с просьбой отложить матч.

Авиакатастрофа 2016 года

28 ноября 2016 года команда «Шапекоэнсе» летела из боливийского города Санта-Крус-де-ла-Сьерра в колумбийский Медельин на первый финальный матч Южноамериканского кубка 2016.


Фото: Reuters

Через несколько недель после авиакатастрофы Рафаэль Энзел рассказал в интервью Би-би-си о том, что происходило на борту самолета.

«Минут за 10−15 до посадки отключились все двигатели самолета, так как у него кончилось топливо, — вспоминал он. — Я пристегнулся и думал, что двигатели сейчас снова заработают. Но этого не произошло».

Рафаель Энзел отделался лишь сломанными ребрами, и говорил, что не помнит момента, когда самолет ударился о землю. Он был одним из последних спасенных пассажиров.

«Я лишь мечтал вернуться в родной город, просто пройтись по родной земле. В конце концов я так и сделал», — вспоминал он свои ощущения, когда понял, что судьба подарила ему вторую жизнь.

Кроме него в той авиакатастрофе выжили трое футболистов — Алан Рушел, Элио Земпер Нето и Жаксон Фоллманн. В живых остались и двое членов экипажа — Шимена Суарес и Эрвин Тумири.

 
 
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В среду Энзел должен был сообщать о матче «Шапекоэнсе» - «Крисиума» на кубок Бразилии. После его смерти клуб «Шапекоэнсе» обратился к футбольной федерации с...
 
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