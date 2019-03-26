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«Увидели просто пламя, огромное пламя»: рассказываем про ночной пожар в приюте для птиц под Осиповичами

27.03.2019 21:52 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Причины пожара на птицеферме в Осиповичском районе выясняют следователи. В результате возгорания погибли четыре сотни индюшат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Частное предприятие занимается в том числе и помощью раненым пернатым. Во время ЧП здесь сгорели и две птицы-краснокнижника. Все подробности у корреспондента Яны Шипко.

«Увидели просто пламя, огромное пламя»: рассказываем про ночной пожар в приюте для птиц под Осиповичами

Конечно, руки я обожгла.

«Увидели просто пламя, огромное пламя»: рассказываем про ночной пожар в приюте для птиц под Осиповичами

Уцелевший кролик все еще напуган, как и все питомцы. Спасая из огня любимца сына, Жанна и сама рисковала получить ожоги. Этой ночью внезапно вспыхнувший пожар застал врасплох хозяев птичьего приюта.

«Увидели просто пламя, огромное пламя»: рассказываем про ночной пожар в приюте для птиц под Осиповичами

К приезду расчетов МЧС здание почти сгорело. Пламя распространялось молниеносно. Пока пожарные остановили огонь, спасти удалось несколько аистов, которые не могут летать.

«Увидели просто пламя, огромное пламя»: рассказываем про ночной пожар в приюте для птиц под Осиповичами

Жанна Столярова, директор ЧПУ «Охрана природы»:
Они стояли возле него, им некуда было деться. И там еще те аисты стояли. Их просто перенесли.

Остальные, что шли на поправку, улетели сами – хотя и рано им было возвращаться в природу, пока не потеплело. Две птицы-краснокнижника и 400 индюшат погибли в огне.

«Увидели просто пламя, огромное пламя»: рассказываем про ночной пожар в приюте для птиц под Осиповичами

Жанна Столярова:
Увидели просто пламя, огромное пламя. Мы сразу же позвонили пожарным. Птиц мы спасли – девять белых аистов. Один все-таки погиб, и один лунь полевой погиб. Малыши-цыплята погибли – 400 штук.

«Увидели просто пламя, огромное пламя»: рассказываем про ночной пожар в приюте для птиц под Осиповичами

Яна Шипко, СТВ:
Ночной пожар всполошил всех обитателей приюта. Больше всего пострадали вот эти оставшиеся страусы. Когда огонь начал охватывать изгородь, они в панике бросались на сетку. Сейчас в состоянии стресса птицы боятся толком дать обработать раны.

Еще двум их сородичам повезло меньше: им пришлось буквально бежать от пожара.

«Увидели просто пламя, огромное пламя»: рассказываем про ночной пожар в приюте для птиц под Осиповичами

Жанна Столярова:
Пламя пошло на страусов. Нам просто пришлось отпустить страусов, чтобы они убежали.

Милиции предстоит провести экспертизу, чтобы установить причину пожара. Не исключается версия поджога.

«Увидели просто пламя, огромное пламя»: рассказываем про ночной пожар в приюте для птиц под Осиповичами

Сергей Богданович, первый заместитель начальника Осиповичского РОВД:
В настоящий момент проведен осмотр места происшествия, изъяты предметы, которые подлежат исследованию для установления причин возгорания. Отрабатываются версии как возгорания ввиду неисправности электропроводки, так и занесение источника огня с внешней стороны, и, соответственно, неосторожное обращение с огнем.

«Увидели просто пламя, огромное пламя»: рассказываем про ночной пожар в приюте для птиц под Осиповичами

Зимний домик для птиц, на месте которого сейчас осталось лишь пепелище, далось построить нелегко.

Жанна Столярова:
Мы в прошлом году построили это помещение. Нам люди помогали его построить для раненых птиц. В нем зимовали птицы, и на ночь мы забирали однокрылых, чтобы они не замерзали.

«Увидели просто пламя, огромное пламя»: рассказываем про ночной пожар в приюте для птиц под Осиповичами

Раненых птиц на этот хутор под Осиповичами привозят со всей страны. Несколько лет назад все началось со спасенного грачонка. С тех пор Жанна с мужем-биологом переехали и помогли уже тремстам пернатым вернуться к жизни.

«Увидели просто пламя, огромное пламя»: рассказываем про ночной пожар в приюте для птиц под Осиповичами

Птицы-инвалиды остаются с ними на пожизненном попечении. Совы, лебеди, канюки, аисты... Индюшат разводят в качестве подспорья, чтобы выручить средства на содержание раненых птиц. В месяц только мышей для диких постояльцев нужно полторы тысячи.

«Увидели просто пламя, огромное пламя»: рассказываем про ночной пожар в приюте для птиц под Осиповичами

Жанна Столярова:
И так мы испытывали вопрос с кормлением птиц – получается, надо решить вопрос, где их содержать.

«Увидели просто пламя, огромное пламя»: рассказываем про ночной пожар в приюте для птиц под Осиповичами

В строительстве нового птичника и содержании его пернатых обитателей здесь будут рады любой помощи. А больше всего здесь ждут возвращения эму. Одна надежда – неприспособленные к жизни на воле страусы выйдут к людям в поисках пищи.

«Увидели просто пламя, огромное пламя»: рассказываем про ночной пожар в приюте для птиц под Осиповичами

Пытаться поймать их самостоятельно небезопасно. Просьба сразу сообщить владельцам по указанному на экране телефону либо в МЧС.

«Увидели просто пламя, огромное пламя»: рассказываем про ночной пожар в приюте для птиц под Осиповичами

Кстати, осенью 2018 года страус отсюда уже сбегал, после этого изгороди пришлось делать повыше. Тогда обезвоженный беглец нашелся через два дня в лесу благодаря очевидцам.

«Увидели просто пламя, огромное пламя»: рассказываем про ночной пожар в приюте для птиц под Осиповичами
 
 
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Новости Беларуси. Причины пожара на птицеферме в Осиповичском районе выясняют следователи. В результате возгорания погибли четыре сотни индюшат, сообщили в...
 
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