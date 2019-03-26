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«Увидели просто пламя, огромное пламя»: рассказываем про ночной пожар в приюте для птиц под Осиповичами
Новости Беларуси. Причины пожара на птицеферме в Осиповичском районе выясняют следователи. В результате возгорания погибли четыре сотни индюшат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Частное предприятие занимается в том числе и помощью раненым пернатым. Во время ЧП здесь сгорели и две птицы-краснокнижника. Все подробности у корреспондента Яны Шипко.
Конечно, руки я обожгла.
Уцелевший кролик все еще напуган, как и все питомцы. Спасая из огня любимца сына, Жанна и сама рисковала получить ожоги. Этой ночью внезапно вспыхнувший пожар застал врасплох хозяев птичьего приюта.
К приезду расчетов МЧС здание почти сгорело. Пламя распространялось молниеносно. Пока пожарные остановили огонь, спасти удалось несколько аистов, которые не могут летать.
Жанна Столярова, директор ЧПУ «Охрана природы»:
Остальные, что шли на поправку, улетели сами – хотя и рано им было возвращаться в природу, пока не потеплело. Две птицы-краснокнижника и 400 индюшат погибли в огне.
Жанна Столярова:
Яна Шипко, СТВ:
Еще двум их сородичам повезло меньше: им пришлось буквально бежать от пожара.
Жанна Столярова:
Милиции предстоит провести экспертизу, чтобы установить причину пожара. Не исключается версия поджога.
Сергей Богданович, первый заместитель начальника Осиповичского РОВД:
Зимний домик для птиц, на месте которого сейчас осталось лишь пепелище, далось построить нелегко.
Жанна Столярова:
Раненых птиц на этот хутор под Осиповичами привозят со всей страны. Несколько лет назад все началось со спасенного грачонка. С тех пор Жанна с мужем-биологом переехали и помогли уже тремстам пернатым вернуться к жизни.
Птицы-инвалиды остаются с ними на пожизненном попечении. Совы, лебеди, канюки, аисты... Индюшат разводят в качестве подспорья, чтобы выручить средства на содержание раненых птиц. В месяц только мышей для диких постояльцев нужно полторы тысячи.
Жанна Столярова:
В строительстве нового птичника и содержании его пернатых обитателей здесь будут рады любой помощи. А больше всего здесь ждут возвращения эму. Одна надежда – неприспособленные к жизни на воле страусы выйдут к людям в поисках пищи.
Пытаться поймать их самостоятельно небезопасно. Просьба сразу сообщить владельцам по указанному на экране телефону либо в МЧС.
Кстати, осенью 2018 года страус отсюда уже сбегал, после этого изгороди пришлось делать повыше. Тогда обезвоженный беглец нашелся через два дня в лесу благодаря очевидцам.
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«Увидели просто пламя, огромное пламя»: рассказываем про ночной пожар в приюте для птиц под Осиповичами
Новости Беларуси. Причины пожара на птицеферме в Осиповичском районе выясняют следователи. В результате возгорания погибли четыре сотни индюшат, сообщили в...
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