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Экс-министр Абызов арестован
Басманный суд Москвы отправил под арест бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в создании преступного сообщества и мошенничестве, передает корреспондент "Интерфакса".
"Суд находит ходатайство следствия подлежащим удовлетворению. (...) Суд постановил избрать в отношении Абызова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 25 мая 2019 года", - огласила решение судья Наталия Дударь.
Таким образом, суд отказал защите экс-министра в удовлетворении ходатайства об избрании ему в качестве меры пресечения домашнего ареста или залога в 1 млрд рублей.
Защита уже заявила о намерении обжаловать арест М.Абызова. "Конечно, мы будем обжаловать сегодняшнее решение суда в Мосгорсуде", - заявил "Интерфаксу" адвокат экс-министра Александр Аснис.
М.Абызов был задержан во вторник, 26 марта.
Ему предъявлено обвинение в создании преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и хищении 4 млрд рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
По версии следствия, М.Абызов в период с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года, являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество. Так, действуя в соучастии с Николаем Степановым, Максимом Русаковым, Галиной Фрайденберг, Александром Пелипасовым и Сергеем Ильичевым путем обмана акционеров ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети", осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, М.Абызов совершил хищение денежных средств данных компаний в размере 4 млрд рублей.
Похищенные деньги, считают в СК, в полном объеме выведены за рубеж.
Вину М.Абызов не признает.
В среду в суде М.Абызов заявил, что не имеет в настоящее время документов для пересечения границы России. "Вчера я передал следователям два загранпаспорта", - заявил М.Абызов на заседании Басманного суда Москвы в среду, где рассматривается ходатайство следствия о его аресте.
Экс-министр подчеркнул, что не имеет иных гражданств, кроме российского, и что не имеет вида на жительство в других странах. По его словам, в настоящее время у него нет документов, позволяющих ему пересечь границу РФ. "Я не собираюсь скрываться и оказывать какое-либо давление на свидетелей и иных участников процесса", - добавил М.Абызов.
В ходе заседания следователь, мотивируя свое ходатайство, указал на то, что, находясь на свободе, экс-министр может скрыться от следствия и суда и что у него есть недвижимость в Италии и Великобритании.
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Басманный суд Москвы отправил под арест бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в создании преступного сообщества и...
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