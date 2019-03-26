ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минчан приглашают 1 апреля выехать на массовую велопрогулку

27.03.2019 20:49 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

С 1 апреля Беларусь присоединяется к международной акции "30 дней на велосипеде" (30 days of biking). Это всемирный вызов-обещание каждый апрельский день хотя бы немного ездить на велосипеде. Минчанам в эти дни предлагают поучаствовать в массовых велопрогулках, квестах и конкурсах. 

Минчан приглашают 1 апреля выехать на массовую велопрогулку
Велопрогулка-открытие акции #30daysofbiking пройдёт 1 апреля. Минское велосипедное общество приглашает всех участниц и участников акции на старт в 19.00 от Домика Минского велосипедного общества (ул. Смолячкова, 14а).

Велопрогулка пройдёт в спокойном темпе 13-15 км/ч. Маршрут кольцевой и займёт примерно 60 минут.

Велосипедисты и велосипедистки начнут собираться в 19.00 около Домика МВО (Смолячкова, 14а). Старт в 19.30.

При себе обязательно иметь фонарики.

Минчан приглашают 1 апреля выехать на массовую велопрогулку
Присоединиться может любой человек на исправном велосипеде, оборудованном фонарями (спереди белым, сзади – красным).

Также традиционно к участию приглашаются любители других экологичных видов транспорта  –  скейтбордов, роликов, моноколёс, сигвеев, самокатов.

В прошлом году Беларусь заняла второе место по количеству участников акции "30 дней на велосипеде". Сама кампания зародилась в Америке, но она настолько понравилась белорусам, что даже американцы удивляются, почему наша страна уже несколько лет одна из стран-лидеров в этом мероприятии.

Акцию "30 дней на велосипеде" в Минске курируют организации Минское велосипедное общество и Центр экологических решений в рамках кампании "Деловой велосипед". Кампания "Деловой велосипед" проходит в Минске в рамках проектов  "Городское велодвижение в Беларуси" и «Развитие велодвижения в регионах Беларуси» при финансовой поддержке Евросоюза и Программы малых грантов Глобального экологического фонда. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 1 апреля Беларусь присоединяется к международной акции "30 дней на велосипеде" (30 days of biking). Это всемирный вызов-обещание каждый апрельский день хотя бы немного...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко отправил в отставку вице-премьера Русого и главу Минсельхозпрода Зайца
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика