Минчан приглашают 1 апреля выехать на массовую велопрогулку

С 1 апреля Беларусь присоединяется к международной акции "30 дней на велосипеде" (30 days of biking). Это всемирный вызов-обещание каждый апрельский день хотя бы немного ездить на велосипеде. Минчанам в эти дни предлагают поучаствовать в массовых велопрогулках, квестах и конкурсах.



Велопрогулка-открытие акции #30daysofbiking пройдёт 1 апреля. Минское велосипедное общество приглашает всех участниц и участников акции на старт в 19.00 от Домика Минского велосипедного общества (ул. Смолячкова, 14а).

Велопрогулка пройдёт в спокойном темпе 13-15 км/ч. Маршрут кольцевой и займёт примерно 60 минут.

Велосипедисты и велосипедистки начнут собираться в 19.00 около Домика МВО (Смолячкова, 14а). Старт в 19.30.

При себе обязательно иметь фонарики.



Присоединиться может любой человек на исправном велосипеде, оборудованном фонарями (спереди белым, сзади – красным).

Также традиционно к участию приглашаются любители других экологичных видов транспорта – скейтбордов, роликов, моноколёс, сигвеев, самокатов.

В прошлом году Беларусь заняла второе место по количеству участников акции "30 дней на велосипеде". Сама кампания зародилась в Америке, но она настолько понравилась белорусам, что даже американцы удивляются, почему наша страна уже несколько лет одна из стран-лидеров в этом мероприятии.

Акцию "30 дней на велосипеде" в Минске курируют организации Минское велосипедное общество и Центр экологических решений в рамках кампании "Деловой велосипед". Кампания "Деловой велосипед" проходит в Минске в рамках проектов "Городское велодвижение в Беларуси" и «Развитие велодвижения в регионах Беларуси» при финансовой поддержке Евросоюза и Программы малых грантов Глобального экологического фонда.