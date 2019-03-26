Лукашенко отправил в отставку вице-премьера Русого и главу Минсельхозпрода Зайца

Президент Беларуси Александр Лукашенко отправил в отставку вице-премьера Михаила Русого, министра сельского хозяйства и продовольствия Леонида Зайца и губернатора Могилевской области Владимира Доманевского, сообщила пресс-служба главы государства.

По ее информации, на помощника президента - инспектора по Могилевской области Геннадия Лавренкова возложено исполнение обязанностей председателя Шкловского райисполкома.

Как сообщалось, накануне А.Лукашенко во время посещения одного из предприятий агрохолдинга "Купаловский" (Шкловский район, Могилевская область) подверг критике состояние этого предприятия.

"Чтобы на столе лежал список всех, кто меня здесь сопровождал. Кроме губернатора и прочих тут еще были конкретные люди, которые должны были за это отвечать. Леонид Васильевич (председатель Комитета госконтроля Леонид Анфимов - ИФ), возбудить уголовное дело по всей строгости закона. Виноват - наручники и сразу в следственный изолятор", - сказал А.Лукашенко.

Найти виновных и разобраться с работой хозяйства президент поручил, увидев грубое нарушение технологических процессов и крайне неудовлетворительные условия содержания животных. "Если человек не понимает, что это Освенцим, а вы его ставите руководителем холдинга (ООО "Купаловское" - ИФ), я вас вообще не понимаю", - заявил президент.

"Сколько комплекс работает? Два года? А мне кажется, что лет десять. Здесь никогда никто не убирает по-человечески", - отметил он.

В таком же состоянии А.Лукашенко застал и мехдвор хозяйства: заброшенная техника в ангарах, металлолом, разбросанные запчасти и требующее ремонта оборудование. "Кругом кладбище - что на улице, что под крышей", - констатировал он.