В ЕС недовольны ситуацией в Молдавии

Глава делегации ЕС в Молдавии Петер Михалко считает, что в последние годы республика значительно отошла от выполнения Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

"Долгое время республика была лидером в процессе внедрения проектов "Восточного партнерства" и выполнения Соглашения об ассоциации. Однако в последние годы Молдавия переживает регресс в осуществлении ряда фундаментальных реформ, характерных для современного демократического общества", - заявил П.Михалко в среду на заседании "круглого стола", посвященном 10-летию Программы ЕС "Восточное партнерство".

По его словам, ЕС не удовлетворен нынешней ситуацией в Молдавии.

"В некоторых областях, фундаментальных для любого демократического общества, (...) речь идет даже не о прогрессе, а о регрессе. Это касается стандартов демократии и правового государства в РМ, системы юстиции, других не менее значимых сфер, которые должны доказать гражданам, что они равны в правах и могут развиваться в собственной стране", - отметил П.Михалко.