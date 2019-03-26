Эхо «Большого разговора»: в деревне Сороги появился тренажерный зал

Школьники из белорусской деревни Сороги теперь смогут тренироваться в новеньком спортзале. О проблеме ребята рассказали в прямом эфире Александру Лукашенко и даже записали видеоролик. Спустя три недели состоялась первая тренировка, сообщает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.

Даниле Аксенову 15. Спортзал в заброшенном здании он оборудовал вместе с друзьями. Штанга, груша – весь инвентарь делали сами. Но тренировки длились недолго. Местные власти заниматься запретили – небезопасно. Но альтернативы ребятам не предложили.

История на этом могла и закончиться. Если бы не счастливый случай. На недавнем «Большом разговоре» с президентом о мечте деревенского подростка рассказали журналисты. Такое желание главу государство растрогало.

«Трогательный сюжет, конечно. Естественно, мы отреагируем. Займитесь этим вопросом. Мы в школе организуем спортзал, тем более, база позволяет. В крупных агрогородках мы сейчас так и делаем: комплекс в школе», – отметил Лукашенко.

Результат почти мгновенный. Подростковое счастье разместилось на 25 квадратных метрах. Учебный класс в родной школе Данилы превратили в фитнес-зал всего за две неделе.

«Это шок для меня. Классно, что мне помогли этого добиться», – говорит ученик сорогской средней школы Данил Аксенов.

«Многие хотят заниматься, на тренажеры даже выстраивается очередь», – отмечает ученица Нина Бабинич.

«Я стараюсь заниматься на всех тренажерах. Не мог даже подумать, что сам президент откликнется на просьбу простых деревенских ребят», – говорит школьник Николай Ильюшенок.

Скамейка для жима, тренажеры для спины и пресса. Большую часть инвентаря подарила фирма по производству спортоборудования. Сейчас в школе продолжается ремонт: обновляют душевые кабинки, чтобы занятия спортом проходили с комфортом. Посещать зал бесплатно смогут все сельчане.

«Обязательно мы даем доступ в тренажерный зал и сельчанам. Это для нас знаковое событие. Тренажерный зал – это дополнительная возможность для спортивного развития», – отметил начальник управления по образованию Слуцкого райисполкома Андрей Неделько.

Местный фитнес-зал будет работать ежедневно. Позаниматься смогут все. Данил уже ставит новые цели. Говорит, после этого случая поверил в свои силы и в настоящие мечты, которые сбываются.

Сороги находится в 130 километрах от Минска. Это небольшая деревня, в которой живут порядка 400 человек. Открытие тренажерного зала стало для них настоящим событием.