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Эхо «Большого разговора»: в деревне Сороги появился тренажерный зал
27.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Школьники из белорусской
Даниле Аксенову 15. Спортзал в заброшенном здании он оборудовал вместе с друзьями. Штанга, груша – весь инвентарь делали сами. Но тренировки длились недолго. Местные власти заниматься запретили – небезопасно. Но альтернативы ребятам не предложили.
История на этом могла и закончиться. Если бы не счастливый случай. На недавнем
«Трогательный сюжет, конечно. Естественно, мы отреагируем. Займитесь этим вопросом. Мы в школе организуем спортзал, тем более, база позволяет. В крупных агрогородках мы сейчас так и делаем: комплекс в школе», – отметил Лукашенко.
Результат почти мгновенный. Подростковое счастье разместилось на 25 квадратных метрах. Учебный класс в родной школе Данилы превратили в фитнес-зал всего за две неделе.
«Это шок для меня. Классно, что мне помогли этого добиться», – говорит ученик сорогской средней школы Данил Аксенов.
«Многие хотят заниматься, на тренажеры даже выстраивается очередь», – отмечает ученица Нина Бабинич.
«Я стараюсь заниматься на всех тренажерах. Не мог даже подумать, что сам президент откликнется на просьбу простых деревенских ребят», – говорит школьник Николай Ильюшенок.
Скамейка для жима, тренажеры для спины и пресса. Большую часть инвентаря подарила фирма по производству спортоборудования. Сейчас в школе продолжается ремонт: обновляют душевые кабинки, чтобы занятия спортом проходили с комфортом. Посещать зал бесплатно смогут все сельчане.
Местный фитнес-зал будет работать ежедневно. Позаниматься смогут все. Данил уже ставит новые цели. Говорит, после этого случая поверил в свои силы и в настоящие мечты, которые сбываются.
Сороги находится в 130 километрах от Минска. Это небольшая деревня, в которой живут порядка 400 человек. Открытие тренажерного зала стало для них настоящим событием.
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Александр Лукашенко 1 марта пообещал исполнить мечту подростка. Спустя несколько недель бесплатные тренировки уже идут полным ходом.
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