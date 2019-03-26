Путин и Лукашенко обсудили развитие российско-белорусских отношений

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко обсудили российско-белорусские отношения с акцентом на развитие сотрудничества в рамках Союзного государства. Разговор состоялся по телефону, сообщает телеканал «МИР 24».

Также в ходе беседы была затронута тематика интеграционных процессов в формате Евразийского экономического союза.