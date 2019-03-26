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Путин и Лукашенко обсудили развитие российско-белорусских отношений
27.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко обсудили российско-белорусские отношения с акцентом на развитие сотрудничества в рамках Союзного государства. Разговор состоялся по телефону, сообщает телеканал «МИР 24».
Также в ходе беседы была затронута тематика интеграционных процессов в формате Евразийского экономического союза.
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Также в ходе беседы была затронута тематика интеграционных процессов в формате Евразийского экономического союза.
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