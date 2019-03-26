Лукашенко поручил уволить виновных в плохой работе холдинга «Купаловское»

Жесткие меры. Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал уволить всех виновных в плохой работе агрохолдинга «Купаловское». С должности сняты губернатор Могилевской области Владимир Доманевский и помощник президента в этом регионе Геннадий Лавренков. В чем провинились чиновники, знает корреспондент телеканала «МИР 24» Андрей Алексеенко.

Агрохолдинг «Купаловское» – проект экспериментальный. Ему предстояло стать эталоном для сельскохозяйственных предприятий. Но эксперимент не задался. За два года чиновники не определились с управлением холдинга, не отремонтировали офис.

«Вы еще раз бездельники. Какой проект? Какая документация? Позовите двух человек, и они вам восстановят дом», – заявил Лукашенко.

Чиновники оправдывались: хозяйства в холдинге крепкие, получают молоко, мясо, думают о расширении производства, через два года намерены запустить полный цикл. Президент решил проверить, как обстоят дела на ферме, и остался возмущен содержанием коров.

«Если человек не понимает, что это Освенцим, а вы его ставите руководителем холдинга, я вас совсем не понимаю. Здесь должно быть чисто и сухо ежечасно и ежеминутно», – сказал Лукашенко.

На ферме не работает вентиляции, больные животные находятся в одном помещении со здоровыми. Президент прошел и на машинный двор. Техника, которую купили совсем недавно, напоминает груду металла.

«Чтобы на столе лежал список всех, кто меня здесь сопровождал. Кроме губернатора и прочих, тут еще были люди, которые за это должны были отвечать. Леонид Васильевич, уголовное дело возбудить по всей строгости закона. Ко мне не обращайся, виноват – наручники и сразу в следственный изолятор», – заявил президент.

Лукашенко также добавил, что поддержит любое проблемное хозяйство. И вопрос не в показателях: Беларусь производит более семи миллионов тонн молока в год и занимает шестое место в мире.

«Мы без тех 20-25% слабых хозяйств, которые у нас еще есть, вообще можем обойтись в плане производства продукции. Но там же живут наши люди, там же есть почва, земля, которую надо обрабатывать», – сказал глава Беларуси.



Через два месяца президент намерен вернуться в агрохолдинг «Купаловское», чтобы убедиться, что все ошибки исправлены.

Неделей ранее уже экс-губернатору Могилевской области Владимиру Доманевскому президент объявил выговор. Некоторые предприятия области вовремя не выплатили зарплаты своим сотрудникам.