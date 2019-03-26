|
«Идти по-научному»: как новые подходы помогают увеличить урожай в южных регионах Беларуси
Новости Беларуси. 5 % площадей засеяно ранними яровыми в Брестской и Гомельской областях. Посевную кампанию начали все регионы Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такой ранний выход в поля – это если не гарантия, то высокая вероятность богатого урожая. Но в то же время многое по-прежнему зависит от человека. Как показывает практика, работа на земле по старинке не всегда дает нужный эффект.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 5 % площадей засеяно ранними яровыми в Брестской и Гомельской областях. Посевную кампанию начали все регионы Беларуси, сообщили в программе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)