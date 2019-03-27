ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Общественное объединение «Белая Русь» будет сотрудничать с аналитическим изданием «Евразия. Эксперт»

27.03.2019 23:07 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Соответствующее соглашение 27 марта подписали на заседании белорусско-российского экспертного клуба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Общественное объединение «Белая Русь» будет сотрудничать с аналитическим изданием «Евразия. Эксперт»

Медиасфера находится под мощным влиянием интернет-ресурсов. Но цифровизация информационного поля, наряду с позитивными переменами, несет и негативные последствия. Например, сказывается на достоверности и объективности новостей.

Общественное объединение «Белая Русь» будет сотрудничать с аналитическим изданием «Евразия. Эксперт»

Геннадий Давыдько, председатель РОО «Белая Русь»:
Мне очень хочется, чтобы было меньше вызывающих лозунгов, заглавий, которые в основном-то и читаются потребителями. Потому что содержание не имеет значения, когда есть мощный заголовок. На это реагируют, особенно в интернете, читатель, пользователь, и это вносит определенные изменения в его сознание и в представления об окружающем мире. Мне кажется, что все-таки будет здесь определенная ответственность.

Общественное объединение «Белая Русь» будет сотрудничать с аналитическим изданием «Евразия. Эксперт»

Вячеслав Сутырин, исполнительный директор российско-белорусского экспортного клуба (Россия):
В наших странах идет большая работа по реформированию сферы регулирования информационной политики. Это вызвано тем, что в последнее время обрушивается шквал фейковых новостей, вбросов, которые направлены на разъединение как народов внутри наших стран, так и союза России и Беларуси.

Общественное объединение «Белая Русь» будет сотрудничать с аналитическим изданием «Евразия. Эксперт»

На встрече в штаб-квартире «Белой Руси» присутствовали больше двух десятков человек. Это журналисты, редакторы, социологи и историки из Беларуси и России. В дискуссии, прежде всего, поднимались вопросы обеспечения информационной безопасности.
 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 83
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Соответствующее соглашение 27 марта подписали на заседании белорусско-российского экспертного клуба, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко поручил уволить виновных в плохой работе холдинга «Купаловское»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика