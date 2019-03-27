|
Общественное объединение «Белая Русь» будет сотрудничать с аналитическим изданием «Евразия. Эксперт»
Новости Беларуси. Соответствующее соглашение 27 марта подписали на заседании белорусско-российского экспертного клуба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Медиасфера находится под мощным влиянием интернет-ресурсов. Но цифровизация информационного поля, наряду с позитивными переменами, несет и негативные последствия. Например, сказывается на достоверности и объективности новостей.
Геннадий Давыдько, председатель РОО «Белая Русь»:
Вячеслав Сутырин, исполнительный директор российско-белорусского экспортного клуба (Россия):
На встрече в штаб-квартире «Белой Руси» присутствовали больше двух десятков человек. Это журналисты, редакторы, социологи и историки из Беларуси и России. В дискуссии, прежде всего, поднимались вопросы обеспечения информационной безопасности.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Общественное объединение «Белая Русь» будет сотрудничать с аналитическим изданием «Евразия. Эксперт»
Новости Беларуси. Соответствующее соглашение 27 марта подписали на заседании белорусско-российского экспертного клуба, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)